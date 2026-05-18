La Custodia con la que procesionará el Papa en el Corpus es del Ayuntamiento, restaurada y ahora en el Museo Municipal

El Papa León XIV - Giuseppe Lami / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Custodia (la pieza de orfebrería que expone la hostia consagrada) con la que procesionará el Papa León XIV después de la misa del Corpus es del Ayuntamiento de Madrid, restaurada a lo largo del año pasado y ahora en el Museo Municipal.

"Es de tiempos de Felipe II, es un regalo de la ciudad de Madrid y, por tanto, pertenece a todos los madrileños", lo ha desvelado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Villa de Vallecas, a días de presentar a la ciudadanía un mapa completo centrado en movilidad y seguridad ante la visita porque no ha ocultado que "van a ser días complicados", tanto por los desplazamientos del Papa por toda la ciudad como por los eventos multitudinarios.

El primer edil ha constatado que van a "afectar gravemente al funcionamiento de la ciudad", por lo que el mensaje que quiere enviar a la ciudadanía es que en el Ayuntamiento son conscientes de las afecciones que habrá y presentarán alternativas en "un ejercicio de información y transparencia" porque no quiere ocultar que, con independencia de que la visita sea "una muy buena noticia para la ciudad de Madrid", también conllevará "una serie de trastornos y molestias".