Cvirus.- El Pleno de la Asamblea debatirá sobre los planes de la Comunidad ante el fin del estado de alarma

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves pondrá en el centro del debate los planes que tiene la Comunidad de Madrid al decaer las limitaciones con el estado de alarma, que acaba el 21 de junio, por la crisis sanitaria del coronavirus.

Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno comenzará a las 10 horas con las preguntas de los portavoces de los grupos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, le consultará, dentro del modelo de gobernanza autonómica, por los planes que tiene para las siguientes fases que ha de afrontar la región tras la crisis.

Asimismo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, querrá conocer qué actuaciones inmediatas ha activado para propiciar el final del confinamiento en la Comunidad y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, por los planes que tiene la Comunidad de Madrid ante el final del estado de alarma con motivo del Covid-19.

La Comunidad ya ha avanzado que no entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio, día en el que decae el estado de alarma, sino que el Gobierno regional impondrá restricciones para hacerlo de "forma progresiva". Motivo por el que también ha decidido no solicitar el pase a la fase 3.

"No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Iremos avanzado gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases", desveló hace unos días el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

Ante esto, Más Madrid y Unidas Podemos acusaron al Ejecutivo autonómico de "dar bandazos" con las fases de la desescalada y de actuar bajo la "improvisación e irresponsabilidad" frente a la prudencia y de cambiar de opinión "3 veces cada 5 días" Además, creen que no tienen un plan sólido para afrontar el final del estado de alarma.

PLAN DE CHOQUE EN RESIDENCIAS

Sobre otras cuestiones preguntarán la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, acerca de cómo va a hacer el Gobierno para que el sistema sanitario esté "a pleno rendimiento" y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cuántos enfermos de Covid-19 se han derivado desde Madrid a hospitales de otras comunidades autónomas durante los meses de marzo y abril.

Asimismo, los parlamentarios preguntarán al resto de consejeros si tienen previsto realizar una auditoría independiente al sector de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid para aumentar su eficiencia y poder atender las necesidades surgidas durante la crisis del Covid-19, por el Plan de Reactivación y el Plan de choque para los centros residenciales para personas mayores.

También, consultarán sobre las medidas que contempla el Gobierno para atender a los pacientes de las listas de espera quirúrgica, de consultas externas, de pruebas y de salud mental, acumuladas en el SERMAS; políticas de movilidad ; medidas en materia de cultura y la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, entre otras.