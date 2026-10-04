Darío Fo, Cervantes, Ignacio Amestoy y Bécquer protagonizan la programación de octubre del Corral de Comedias de Alcalá

Judit Molina, como Preciosa en La gitanilla | Foto: Dominik Valvo - CORRAL DE COMEDIAS

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares dedicará su programación de octubre a las figuras de Darío Fo, Miguel de Cervantes, Ignacio Amestoy y Gustavo Adolfo Bécquer, con cuatro propuestas que recorrerán desde el Siglo de Oro hasta la historia reciente de España y que abordarán el legado literario y escénico de sus autores y protagonistas.

La programación arrancó este mismo viernes con 'Prometeo, bufón y mártir', un homenaje a Darío Fo en el centenario de su nacimiento. El espectáculo, que se repite este sábado, dirigido por Marco Zoppello y protagonizado por Alberto Castrillo-Ferrer junto a la compañía El Gato Negro, recupera elementos de la tradición mímica, el teatro popular, la Commedia dell'Arte y la bufonada para abordar el mito de Prometeo.

La agenda continuará del 9 al 18 con 'La gitanilla', adaptación de la primera de las novelas ejemplares publicadas por Cervantes en 1613 que regresará al escenario coincidiendo con la Semana Cervantina de Alcalá de Henares, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La propuesta está dirigida por Mariana Wainstein y cuenta con una adaptación de Álvaro Malmierca. En esta nueva etapa se incorpora al reparto Georbis Martínez, que ya participó en los entremeses de 'Enmudecer con hablar'.

MEMORIA DE LA MONARQUÍA

Los días 23 y 24 de octubre será el turno de 'El Borbón rojo. La larga jornada del Conde de Barcelona', un texto de Ignacio Amestoy dirigido por Ainhoa Amestoy y coproducido por Estival y el Círculo de Bellas Artes.

La obra repasa, en clave de comedia, la trayectoria de don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, y su relación con el régimen franquista, así como diferentes episodios de su vida, entre ellos la pérdida de su hijo Alfonso, la renuncia de Juan Carlos y su condición de rey que nunca llegó a reinar.

Ernesto Arias y Borja Cortés protagonizan este montaje, tercero de la tetralogía 'Todo por la corona', proyecto que aborda la historia reciente de la monarquía española desde una perspectiva contemporánea.

BÉCQUER Y EL MUNDO FANTÁSTICO

El programa de octubre se cerrará con 'Más allá de esta vida', del 30 de octubre al 1 de noviembre. La propuesta, firmada por la dramaturga y directora Débora Izaguirre para la compañía Torcaz, parte de la biografía y la obra de Gustavo Adolfo Bécquer.

El montaje combina dos de sus leyendas, 'Los ojos verdes' y 'El Monte de las Ánimas', con algunas de sus 'Rimas', reflexiones de 'Cartas desde mi celda' y 'Cartas literarias a una mujer' y fragmentos de otras leyendas.

La obra construye una ficción sobre los últimos días del escritor, su relación con las mujeres que amó o creyó amar, las heridas de su infancia y su visión del mundo.

TERTULIAS, VISITAS Y ACTIVIDADES

La programación se completará con el estreno del ciclo de 'Tertulias en el Corral', que reunirá a figuras del pensamiento, la academia y la gestión cultural.

La primera sesión tendrá lugar el 29 de octubre y correrá a cargo del escritor y crítico literario David Roas, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ofrecerá una charla sobre Romanticismo y fantasía con motivo de 'Más allá de esta vida'.

Las tertulias serán gratuitas previa reserva, mientras que el Corral mantendrá sus visitas guiadas al teatro-museo del siglo XVII, tanto fuera de la programación como vinculadas a las funciones de los sábados.

Los cuatro espectáculos incluirán además encuentros con el público después de las funciones de los viernes para facilitar el diálogo con los equipos artísticos.

Fuera de la programación habitual, el Corral de Comedias acogerá el 9 de octubre, de 12 a 14 horas, la Lectura popular del 'Quijote'. El día 16 tendrá lugar asimismo el encuentro 'Cervantes Chico', destinado a poner en contacto a escolares con la escritora Beatriz Giménez Ory, galardonada en esta edición.