Dávila remarca que centro de Pozuelo "no tiene licencia" y cuestiona "cómo y cuándo" se encargará el Gobierno de menores

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila - RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha recordado este jueves al Gobierno de la nación que el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, que ha propuesto para acoger a los menores migrantes solicitantes de asilo "no tiene licencia", y se ha preguntado "cómo y cuándo" se hará cargo de estos menores.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en la antesala del Pleno en la Asamblea, después de que el Tribunal Supremo haya dictado la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de requerir al Ejecutivo para que garantice en el plazo de 30 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores no acompañados actualmente a cargo de los servicios de protección de esa autonomía y que quieran asilo.

"El Tribunal Supremo ha dado la razón, una vez más a la Comunidad de Madrid, trasladando al Gobierno que se tiene que hacer cargo en un plazo de 30 días de esos solicitantes de asilo, que como digo están en el sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid", ha señalado la consejera, quien ha asegurado que "mañana mismo" se podrá en contacto con el Gobierno para abordar la situación de los 106 menores que tiene el Ejecutivo autonómico actualmente en su sistema de protección.

Dávila ha señalado que están "a expensas" de ver cómo se va a organizar el Gobierno para "cumplir con la ley y con su obligación". "Son países que se encuentran en situación de guerra o de hambrunas que solicitan el asilo y que, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, es competencia del Gobierno de España hacerse cargo de ellos", ha incidido.

Después de que el Gobierno haya ofrecido el CREADE de Pozuelo, la consejera ha subrayado que sobre ese centro pesa una orden de cierre ya que "no tiene licencia para centro residencial, ni siquiera para adultos". "Con lo cual el Gobierno sabrá lo que está diciendo cuando quiere meter a menores en ese centro", ha apostillado.

Sobre la cantidad de menores afectados por esta situación, que oscilarían entre los 38 que reconoce la Administración del Estado y los que indica la Comunidad de Madrid, la consejera ha explicado que son 106 porque "se va incrementado dada la inacción" del Gobierno.

"Yo creo que el Gobierno no tiene claras ni las cifras de lo que tiene en su haber. Ya lo vimos en Canarias cuando la comunidad autónoma trasladó una cifra y el Gobierno de España la redujo a la mitad. Pues lo mismo está sucediendo en la Comunidad de Madrid", ha incidido.