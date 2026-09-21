Decenas de profesionales protestan contra la "asfixia" de los servicios sociales en Madrid: "Estamos muy sobrepasadas"

Concentración de los profesionales de servicios sociales de Madrid en la plaza de la Villa, a 21 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de profesionales de los servicios sociales de la ciudad de Madrid se han manifestado este lunes en la plaza de la Villa, coincidiendo con la primera Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del curso político, para protestar contra la "asfixia" que aseguran que está provocando la "privatización" llevada a cabo por el Ayuntamiento en el sector.

La concentración, convocada por Comisiones Obreras (CC.OO.) y secundada por la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, educadoras infantiles, Más Madrid y PSOE, ha tenido como motivo principal mostrar el rechazo de los trabajadores al cambio de gestión indirecta de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) 1, 2 y 3 del Consistorio, los únicos que permanecen con gestión pública de los 12 existentes actualmente.

Los profesionales de estos centros buscan "frenar cualquier tipo de privatización en el sistema de servicios sociales" y reclamar "mejores condiciones" para la Atención Social Primaria, cuyos trabajadores soportan "muchísimas listas de espera, bajas sin cubrir, sobrecarga laboral y ratios imposibles de atender", según han señalado las portavoces de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, Mónica y Esperanza.

"Hay un aumento de riesgos psicosociales; de bajas por estrés, por 'burnout'; un aumento también de agresiones que no se visibilizan porque no se está pudiendo dar respuesta a las familias; gente que está muy sobrepasada; y todo esto está generando un deterioro de un sistema público que es necesario que se mantenga", han asegurado.

En concreto, afirman que la "privatización" de los CAI implica una "alta rotación profesional" provocada por condiciones laborales "nada dignas" que obligan a los trabajadores a "tener que dejar el trabajo", lo que desemboca en que los menores en situación de alta vulnerabilidad, "que necesitan vínculos estables", sufran "una desprotección mayor por el propio sistema que le intenta proteger", han relatado.

Por su parte, la responsable de Servicios Sociales de CC.OO. Madrid, Carmen Lara, ha defendido que estos recursos son "fundamentales" y que se debería "municipalizar su gestión". Asimismo, ha acusado al Ayuntamiento de "ignorar" a sindicatos y trabajadores acerca de los planes de gestión de estos centros.

Además, ha recordado que se trata de "cuestiones que pueden afectar muy determinantemente a la vida de las personas", y ha lamentado que "nunca hay suficiente dinero para poder invertir ni para poder ampliar plantillas". "La ciudadanía de Madrid tiene que ser consciente de que a medida que los trabajadores públicos desaparecen, sus derechos también empiezan a verse lesionados", ha aseverado.

MÁS MADIRD Y PSOE AUGURAN UN "OTOÑO CALIENTE" PARA EL AYUNTAMIENTO

La portavoz de Más Madrid en la Comisión de Políticas Sociales, Lucía Lois, ha asegurado que "viene un otoño caliente" en la capital, ya que la ciudadanía "no va a seguir permitiendo" la privatización y "el darle todos los servicios públicos a los ultrarricos". En esta línea, ha afirmado que cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "tiene que decidir entre si atender a los trabajadores y cuidar los servicios públicos madrileños o privatizar, él siempre decide privatizar".

"Ahora vamos a entrar en la comisión y vamos a pedir que esta privatización se pare de manera inmediata; que se reconozca el trabajo de los Centros de Atención a la Infancia y de sus trabajadoras; y que se vuelva a hacer municipales todos estos servicios, que es como debería de ser", ha añadido.

Su homóloga en el Grupo Municipal Socialista, Ana Lima, ha sostenido que los recursos ya privatizados "están dando menos calidad", algo que, además de en los CAI, asegura que ha ocurrido del mismo modo "con los espacios de Igualdad, con la ayuda a domicilio y con las empresas que trabajan para personas sin hogar".

"Es una política de este Ayuntamiento y un trasfondo de un cambio de modelo, y los trabajadores que están aquí están cansados de sus condiciones, de estar quemados de las listas de espera, de cómo funciona de mal el turno de tarde, de ese estrés emocional y el 'burnout' que sufren todos ellos. Y por eso están aquí", ha insistido.

EL AYUNTAMIENTO NIEGA QUE LOS CAI SE PRIVATICEN

Por su parte, desde el Ayuntamiento han apuntado que los centros de atención a la infancia "no se privatizan" con este cambio de los CAI 1, 2 y 3 a gestión indirecta.

El Ayuntamiento sostiene que los 38 funcionarios que actualmente trabajan en esos tres centros mantendrán sus puestos y prestarán servicio en el nuevo CAI 14, especializado en la declaración de riesgo del menor.

Esta competencia corresponde al Consistorio en virtud de la Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y, por su relevancia, será asumida exclusivamente por personal funcionario, según explican las mismas fuentes.

El Gobierno municipal asegura que los empleados realizarán funciones propias de su categoría profesional y "podrán sumar a su retribución un complemento de productividad, además de contar con teletrabajo y flexibilidad en el acceso".

Fuentes municipales recuerdan asimismo que la gestión indirecta ya se utiliza en otros centros de la red y señalan que el Gobierno de Carmena recurrió a este modelo "en los cuatro CAI que abrió entre 2016 y 2017".

La previsión municipal es abrir en diciembre dos nuevos centros, con lo que la red pasará de los 12 CAI actuales a 14. El número de profesionales aumentará, según el Ayuntamiento, de 203 a 217 y se ampliarán las citas en horario de tarde.

El CAI 13 asumirá la atención a las familias de Villa de Vallecas, lo que permitirá que el CAI 4, que actualmente atiende también este distrito, concentre su actividad en Puente de Vallecas. Por su parte, el CAI 14 se ocupará de los procedimientos de declaración de riesgo del menor.