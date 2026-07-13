La defensa de un acusado de matar a un hombre en Canillejas en 2024 sostiene que murió al clavarse una botella rota

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) - La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este lunes un juicio contra un acusado de matar en septiembre de 2024 de dos puñaladas a un hombre tras una pelea en el distrito madrileño de Canillejas y cuya defensa sostiene que la víctima falleció al clavarse una botella rota en un "fatal accidente".

En la primera sesión, las partes han expuesto al tribunal de jurado las alegaciones previas de cara al inicio de la fase testifical. El fiscal solicita catorce años de prisión por un delito de homicidio y un delito de robo con fuerza.

La familia de la víctima reclama una condena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato y otros dos años y nueve meses por un robo con violencia, mientras la defensa solicita que se le exima de responsabilidad penal al considerar que se le debe de aplicar una eximente por legítima defensa.

En su informe previo, el letrado defensor sostiene que la víctima persiguió a su cliente y le agredió, señalando que el fallecido murió al caerse y clavarse una botella rota en un "fatal accidente".

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas del 17 de septiembre de 2024, cuando el procesado mantuvo una discusión con la víctima en las inmediaciones del parque de Canillejas. La disputa fue inicialmente sofocada por agentes de la autoridad, que separaron a ambas partes.

Sin embargo, alrededor de media hora después, ambos volvieron a encontrarse en la calle Gregorio López Madera. En ese momento, el acusado se abalanzó sobre la víctima y comenzaron a golpearse. Según sostiene la Fiscalía, con la intención de acabar con su vida o, al menos, aceptando la alta probabilidad de causarle la muerte, le asestó dos puñaladas, una en la cara interna-axilar del brazo derecho y otra en el hemitórax derecho.

La víctima logró huir unos metros, pero cayó al suelo manifestando que había sido apuñalada y falleció poco después, sobre las 05.30 horas. La autopsia determinó que la causa inmediata de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la lesión de la arteria braquial del brazo derecho a consecuencia de la herida por arma blanca.

El Ministerio Público añade que, durante la agresión, el procesado aprovechó para sustraer la cartera con la documentación de la víctima. Además, la pelea ocasionó daños en un vehículo estacionado en la zona.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al acusado autor de un delito de homicidio y otro de robo con violencia e intimidación, sin que concurra ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.

En consecuencia, solicita 12 años de prisión por el homicidio, cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y dos años y nueve meses de cárcel por el robo con violencia, además del pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice con 150.000 euros a cada una de las dos hijas menores de la víctima y con 100.000 euros a los padres del fallecido, además de resarcir los daños ocasionados en el vehículo y el valor de la cartera sustraída.