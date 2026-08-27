El Defensor del Pueblo atiende una queja de Más Madrid por un rótulo de Gran Vía con orden de desmontaje desde 2010

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha atendido una queja de Más Madrid sobre una instalación publicitaria situada en Gran Vía, 64 cuya orden de desmontaje se remonta a diciembre de 2010 y ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que le informe de los avances para su retirada.

Así consta en la respuesta de la institución que encabeza Ángel Gabilondo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se reproduce la información facilitada desde el Ayuntamiento de la capital. En concreto, detalla que "existe orden de desmontaje de la instalación" y que se han impuesto "sucesivas multas coercitivas", sin que hasta la fecha se haya efectuado dicho desmontaje.

El Consistorio señala asimismo que ha incoado un expediente de ejecución sustitutoria, que se encuentra en el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito, pendiente de la emisión del correspondiente informe.

A la vista de esta información, el Defensor ha solicitado al Ayuntamiento que le mantenga informado de los avances y que confirme cuando se haya efectuado el desmontaje. Aunque suspende sus actuaciones hasta que se produzca algún avance significativo, advierte de que volverá a dirigirse al Consistorio para conocer los motivos de la demora si no recibe respuesta "en un plazo prudencial".

AÑOS DE DEMORA

En su queja fechada en abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid recuerda que la orden de desmontaje fue confirmada por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2014, que desestimó el recurso contra la resolución municipal.

En declaraciones remitidas a los medios, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha criticado que el departamento que lidera Ángel Gabilondo ha vuelto a "pillar con el carrito del helado" al PP. "Les avisa de que va a estar vigilando para que no lo vuelvan a archivar", ha advertido.

En este sentido, ha reclamado explicaciones al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre la tramitación del expediente. "Almeida tiene que responder, dar explicaciones y depurar responsabilidades", ha zanjado.