Una defensora de los derechos de mujeres o la fundadora de Saquemos Sonrisas, galardonadas en los Premios Talento Joven

Entrega de los Premios Talento Joven-Carné Joven 2026. - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista, investigadora y defensora de los derechos de las mujeres Pilar del Puerto y la fundadora y coordinadora de Saquemos Sonrisas, organización para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, Ana Calderón, han sido algunas de las galardonadas en los Premios Talento Joven-Carné Joven 2026.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha entregado este viernes los reconocimientos que distinguen ejemplos de solidaridad, tolerancia, esfuerzo y superación protagonizados por jóvenes de la región.

En total, han sido galardonas 15 titulares del Carné Joven, cinco por categoría, de entre 14 y 30 años, por su trayectoria y contribución en distintos ámbitos sociales, culturales, educativos y deportivos.

Entre los cinco reconocimientos en la categoría de Solidaridad, que valora a aquellos que hayan destacado por favorecer un desarrollo social, medioambiental, cultural-educativo y sociosanitario equilibrado y justo, a través de su apoyo a diferentes causas o intereses, destaca Ana Calderón, una joven de 17 años que fundó Saquemos Sonrisas en 2023 para "llevar alegría" a personas vulnerables.

Algunos de sus proyectos son 'Una Navidad Solidaria', donde coordina la elaboración y entrega de tarjetas hechas a mano a personas solas o sin hogar, y 'Un Paseo Contra el Cáncer', una campaña de recaudación de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

"Lo que comenzó con una iniciativa a nivel de barrio, con 124 tarjetas, en su tercera edición ha superado ya las 800. Muchos preguntan por qué tarjetas y por qué a mano. Creemos en el valor humano. Hoy es muy fácil ayudar al resto, apretando un botón y mandar dinero. Pero, ¿y la parte humana de esto? ¿Dónde está el cariño que hay detrás de esas acciones?", ha señalado Calderón.

CRECIMIENTO PERSONAL E INTEGRACIÓN

Asimismo, el Gobierno regional ha destacado a otros cinco jóvenes en la categoría de Superación, entre ellos a Mariana Regina Silva Fialho, joven portuguesa de 27 años que, pese a convivir desde hace más de una década con varias enfermedades crónicas, ha mantenido su trayectoria académica, culminando un máster en Ciberseguridad. Compagina su formación y actividad profesional con una carrera artística como cantautora y compositora.

Y, por último, en la de Tolerancia, que ha distinguido iniciativas orientadas a favorecer la integración y la aceptación, se ha premiado a la artista, investigadora y defensora de los derechos de las mujeres, Pilar del Puerto Hernández.

"Vivimos rodeados de tecnologías que prometen conectarnos y a la vez nos clasifican. Algoritmos que deciden qué rostros se reconocen, qué voces se escuchan, qué cuerpos se vuelven visibles y cuáles quedan fuera. Creo que las políticas de igualdad y diversidad son hoy una de las formas más urgentes de inteligencia", ha subrayado.

Tras la entrega de los premios, Dávila ha destacado la labor de los 15 jóvenes, que son "un reflejo de una generación comprometida, valiente y preparada para un futuro mejor". "En estos tiempos, necesitamos más que nunca referentes sólidos. Cuando se pone el foco en las dificultades, vuestra madurez y capacidad de implicaros es una auténtica inspiración", ha defendido.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha otorgado un total de 15 premios, dotados con una cuantía entre 1.500 y 7.000 euros. Actualmente, Carné Joven cuenta con 765.530 beneficiarios que disfrutan de importantes descuentos en numerosos establecimientos y en áreas como restauración, moda, complementos, transportes, museos, festivales, musicales o parques de atracciones.