Delegación afea "parches provisionales" de Comunidad y Ayuntamiento en Macondo Park de Shakira y pide contar con Getafe

Fotografías del Estadio Shakira - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado que la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital sigan "arrastrando los pies" con medidas "parches provisionales" en materia de seguridad y movilidad sobre el Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

Asimismo, ha reclamado implicación para "consolidar" este espacio como centro para acoger grandes eventos como la residencia de Shakira que arranca este viernes y contar con un "actor fundamental" como el Ayuntamiento de Getafe.

En declaraciones a los medios en la sede de la Delegación durante la presentación de los datos de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha destacado que de cara a los doce conciertos de la cantante colombiana en este recinto se han adoptado "medidas provisionales que mejoran las condiciones de seguridad en el entorno del espacio" gracias a la "implicación de los promotores" pero ha lamentado que tanto el Gobierno regional como el municipal "siguen arrastrando los pies a este respecto".

En este sentido, ha remarcado que, "si se quiere consolidar ese espacio como lugar de referencia para grandes eventos", se deben adoptar "medidas definitivas, correctivas" y "no parches provisionales motivados por la presión de los promotores" para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en el entorno.

Especialmente crítico se ha mostrado respecto al tema de la movilidad, que en su opinión "continúa sin responder" a las soluciones suficientes que estos grandes eventos requieren y que, ha denunciado, sigue sin contar con "quienes pagan la factura" y sufren las molestias, unos vecinos de Getafe que "siguen siendo despreciados por parte del Ayuntamiento de Madrid".

Por ello, ha reclamado al Consistorio capitalino y al Gobierno regional que "asuman sus responsabilidades y si quieren que este espacio se consolide" establezcan "soluciones estructurales" como una estación de Metro, una pasarela o un túnel "para facilitar el tránsito y evitar que el entorno de la M-45 tenga toda esa movilidad peatonal que puede suponer tanto peligro".

Así, ha defendido que los planes de movilidad se trabajen "de una manera sensata y, por lo tanto, compartida, coherente, coordinada" con un "actor fundamental" como es el Ayuntamiento de Getafe. "Mientras esto no se haga no iremos bien y creo que hay muchísimos maneras de mejora", ha zanjado.