Minuto de silencio celebrado frente a la Delegacuón del Gobierno en Madrid por la muerte de una mujer por violencia de género en Parla, a 20 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad, ha confirmado que la mujer de 37 años apuñalada este jueves en Villarejo de Salavanés y su presunto agresor eran pareja.

Así lo ha afirmado Trinidad este viernes durante el minuto de silencio celebrado frente a la sede de la Delegación, en la calle Miguel Ángel, en memoria de la mujer asesinada también esta semana en el municipio de Parla a manos de su pareja.

Sobre los hechos sucedidos en Villarejo de Salvanés, la delegada ha detallado que la mujer "está hospitalizada de gravedad, pero su vida no corre peligro y se está recuperando".

El hombre, de 44 años, fue detenido después de haber sido tratado por una fractura de muñeca al haberse precipitado voluntariamente desde un altura de tres metros. El caso se estudia como "presunta tentativa de homicidio" y la Guardia Civil persiste en la investigación.

MINUTO DE SILENCIO

En cuanto al caso de María Jesús, la mujer fallecida en Parla tras el último caso de violencia de género en la Comunidad, Trinidad ha lamentado que se trata de la víctima número 46 en España en lo que va de año y la séptima en la región.

La delegada ha expresado la idea de que esto parece que solamente se ve "en la tele" o que "le pasa a los demás" y no a vecinos o familiares, "pero pasa", ha aseverado.

Por ello, ha animado a "quien conozca de una situación de violencia", a denunciarlo. "Todos tenemos obligación de alertar, todos tenemos obligación de proteger a las presuntas víctimas antes de que pase esto", ha concluido.

También ha estado presente el alcalde del municipio, Ramón Jurado, quien ha compartido el dolor de los vecinos de municipio. "Parla está completamente consternada por este asesinato de violencia machista que ojalá sea el último", ha trasladado.