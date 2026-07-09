La Delegación coordina con 93 municipios el dispositivo para el eclipse y prevé una elevada afluencia de visitantes

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BUITRAGO DEL LOZOYA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha iniciado la coordinación del dispositivo especial para el eclipse solar total del 12 de agosto con los 93 municipios madrileños que tendrán una alta visibilidad del fenómeno, ante la previsión de una importante movilidad de visitantes y con el objetivo de garantizar la seguridad, el tráfico y la protección civil durante la jornada.

Así lo ha explicado este jueves el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a la prensa tras la primera reunión comarcal celebrada en Buitrago del Lozoya, en la que han participado una treintena de ayuntamientos de la Sierra Norte, junto a responsables de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Comunidad de Madrid.

Martín ha señalado que las administraciones trabajan para elaborar un mapa completo de las actividades previstas en cada municipio, que servirá de base para diseñar el despliegue definitivo de efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y resto de servicios de emergencia.

MOVILIDAD, INCENDIOS Y PROTECCIÓN OCULAR

El delegado ha insistido en que el eclipse será "una ocasión única y extraordinaria", aunque ha pedido a la ciudadanía actuar "con prudencia y responsabilidad", siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios oficiales.

En este sentido, ha advertido de la necesidad de utilizar protección homologada para observar el eclipse, evitar detener los vehículos o estacionar en arcenes para contemplarlo y respetar las vías de evacuación de los puntos oficiales de observación.

Asimismo, ha recordado que el fenómeno coincidirá con la época de máximo riesgo de incendios forestales, por lo que ha reclamado extremar las precauciones y evitar comportamientos que puedan provocar fuegos en el entorno natural, incluido el evitar dejar restos o basura que pueda derivar en un inicio de incendio.

PREVISIÓN DE UNA IMPORTANTE MOVILIZACIÓN

Aunque la Delegación del Gobierno aún no dispone de una estimación concreta de asistentes, Martín ha reconocido que se espera una "movilización importante" de personas por toda la región, recordando que fenómenos similares han provocado desplazamientos masivos cuando se han producido en otros países de Europa.

En este sentido, ha señalado que numerosos municipios preparan actividades paralelas para aprovechar el acontecimiento astronómico y ha asegurado que las administraciones trabajan para responder "ante una posible movilización masiva" de visitantes el 12 de agosto.