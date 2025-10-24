Delegación del Gobierno y Ayuntamiento evidencian su desencuentro en una Junta Local de Seguridad sin medidas concretas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de octubre de 2 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han celebrado este viernes una reunión del Consejo y Junta Local de Seguridad en la que han evidenciado su mala relación y no han logrado pactar ninguna medida concreta en materia de seguridad.

"La coordinación entre cuerpos policiales es mejor que nunca, pero la relación con la Delegación sigue igual que antes de esta Junta", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios al término de la reunión, donde sí ha destacado que Madrid es una "ciudad segura" y ha puesto en valor los buenos datos de seguridad.

El alcalde ha acusado a Martín de no actuar con la "contundencia" que se le presupone para garantizar la seguridad en la ciudad, y le ha exigido que "asuma un compromiso político" para impulsar las "reformas legales" que, a su juicio, se necesitan en la capital para poner freno a la delincuencia, especialmente a la reincidencia.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha mostrado su preocupación por la actitud de Almeida y la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, por no responder a las "barbaridades del portavoz de la ultraderecha", en alusión al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, presente en la cita.

"Es preocupante. Salgo alarmado del Consejo Local de Seguridad y la Junta tras el atronador silencio del alcalde y la vicealcaldesa", ha manifestado Martín, quien ha aseverado que "quien calla otorga" y ha deslizado que la posición del alcalde es, "por extensión", la de su partido y la del Gobierno regional y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.