Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Getafe piden a la Comunidad "más información" sobre la muerte de cigüeñas

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

GETAFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, han coincidido este jueves en exigir a la Comunidad de Madrid mayor "información" al respecto de la muerte de cientos de cigüeñas en las inmediaciones del río Manzanares, un asunto que se está analizando para comprobar si estos animales podrían haber fallecido por gripe aviar.

Ambos se han referido a este tema al término de una reunión de la Junta Local de Seguridad de Getafe, donde Hernández ha aprovechado para demandar "más información para poder colaborar", recordando además la carta que envió esta misma semana a la Consejería de Medio Ambiente y para la que dice aún no haber recibido una respuesta que aclare las causas de la muerte de las cigüeñas.

"Necesitamos mayor información para saber a lo que nos enfrentamos y, sobre todo, para poder colaborar, porque solo con la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos podemos abordar este tema de la mejor manera posible", ha aseverado Hernández.

Por su parte, Martín incidido en la importancia de la "colaboración entre administraciones", más aún cuando se trata de un tema de salud pública, y se ha puesto a disposición para "trabajar conjuntamente en dar la respuesta que sea precisa".

"Estamos a la espera de los resultados de los análisis que se han realizado a las aves que se han ido encontrado y una vez que tengan esos resultados, yo espero que desde el Gobierno de la señora (Isabel) Díaz Ayuso tengan a bien dirigirse a esta Delegación y, por supuesto, informar a los ayuntamientos implicados para trabajar conjuntamente", ha remachado.

CONSEJOS PARA EVITAR CONTAGIOS

Hernández ha subrayado que desde que se conocieron el pasado mes de octubre casos de gripe aviar en la región, el Ayuntamiento ha realizado "una campaña informativa a la ciudadanía de consejos prácticos" para prevenir los contagios.

Estas recomendaciones pasan por mantener una correcta higiene o no tocar a los animales ante el riesgo de que puedan tener la enfermedad. "Consejos muy de andar por casa, muy domésticos, pero muy eficaces", ha la alcaldesa de Getafe.

A finales de la semana pasada cientos de ejemplares de cigüeñas --unos 450, según la Comunidad de Madrid-- aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Getafe. Esto provocó que el Ayuntamiento remitiera una carta a la Consejería exigiendo información.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha asegurado que se ha trabajado con celeridad no solo en la correcta retirada de las aves muertas, sino también en la práctica de unos análisis cuyos resultados arrojarán información sobre la causa de la muerte.

Los recientes focos de gripe aviar en la región hacen temer al Ayuntamiento y también a la Delegación del Gobierno que se trate de un nuevo brote el cual para combatirlo es necesario información y coordianción.