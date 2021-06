Creará una Mesa para dialogar con el tejido social madrileño y una Oficina de Crímenes de Odio

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid creara una Mesa que sirva de cauce de comunicación entre el Gobierno de España y el tejido social e institucional de Madrid y una Oficina de Crímenes de Odio para luchar contra estos delitos.

"La política en Madrid debe hacerse desde un espacio de convivencia. Y la Delegación del Gobierno debe ser uno de los agentes que articulen ese espacio", ha explicado la delegada del Gobierno en Madrid en los Desayunos Madrid de Europa Press que ha protagonizado esta mañana.

La primera iniciativa llevará el nombre de 'Madrid Convive' y la segunda 'Madrid Diversa', aprovechando que hoy se celebra el Día del Orgullo LGTBI en gran parte del mundo. Además, González también ha anunciado que conveniará con determinados colectivos (asociaciones LGTBi, Secretariado Gitano, asociaciones víctimas accidentes de tráfico, colectivos de mujeres maltratadas) para que apoyen a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos.

"A veces tenemos la sensación de que la política solo está en los grandes acontecimientos. Pero no es así. Está en el día a día, en la gestión serena y responsable de los recursos, en la articulación de medidas de cooperación para hacer más eficaz el servicio público o en cada decisión que tomamos para avanzar en una dirección que satisfaga las demandas de los ciudadanos", ha señalado.

Por eso, la representante del Gobierno central quiere hacer una Delegación "abierta, dar a conocer lo que se hace allí". Según ha explicado, la institución que dirige es el cauce a través del cual la ciudadanía madrileña entra en contacto con la Administración General del Estado "para ejercer sus derechos y libertades".

La Delegación, ha continuado González, dirige y supervisa al Estado en el territorio de la Comunidad de Madrid, informa de la acción del Gobierno de España, se coordina con la comunidad autónoma y las entidades locales, vela por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, y protege el libre ejercicio de los derechos y libertades, además de "garantizar la seguridad ciudadana, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la faceta más conocida".



"ME CAUSA ESTUPOR SI ME LLAMAN DELEGADA POLÍTICA PERO, ¿CÓMO NO SERLO"



La representante del Gobierno de España en Madrid ha concluido su intervención en los Desayunos Madrid de Europa Press mandando un recuerdo para todos los fallecidos en la pandemia y un abrazo a sus familiares.

"Acabamos de vivir el peor año de nuestras vidas y lo único insustituible son aquellos que se han quedado en el camino en esta maldita pandemia, todos tenemos a alguien cerca. Quién nos iba a decir en febrero de 2020 que estábamos a punto de vivir una pandemia mundial que nos iba a costar tantas vidas y sueños y proyectos. Quién podía pensar que por primera vez en nuestras vidas tendríamos que encerrarnos en nuestras casas y cerrar todo, menos aquellas actividades de carácter esencial que, nunca nos olvidemos, nos permitieron contar con atención médica o alimentarnos o comunicarnos", ha manifestado.

Y frente a los meses más duros de la pandemia, ahora a mediados de 2021, ha desgranado González, España está vacunando 700.000 personas al día, se han entregado más de 43 millones hasta la fecha y se han administrado ya más de 38 millones. De hecho, casi 16 millones de españoles cuentan ya con la dosis completa.

Además, en mayo de 2021 había más personas afiliadas a la Seguridad Social que en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia. Más de 19 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. "Y una caída histórica del paro, con 129.278 personas menos en desempleo y 211.923 afiliados más. Cifras, que no escuchábamos desde 1.996", ha destacado la delegada.

No obstante, ha asegurado que "queda mucho por hacer y que el virus sigue entre nosotros". "A pesar del ruido en el que se empeñan tanto algunos, este es un gran país que está sabiendo levantarse. Y cuanto más arrimemos todos el hombro mejor y más rápido saldremos", espera.

En ese momento, Mercedes González, ha reconocido el "estupor" que le causa cuando la llaman "delegada política" pero se ha preguntado "cómo no serlo" y más en un momento de "grandes transformaciones" en el que España necesita respeto institucional, la defensa de la Constitución y las leyes y el esfuerzo por hacer una sociedad en la que la solidaridad, la justicia, el bienestar colectivo, la convivencia, la concordia y la cooperación sean las herramientas para conquistar el futuro".

"Eso es hacer política. Y la política de este siglo será para aquellos que sepan gestionar la diversidad, para los que no la nieguen y para los que la administren con valores democráticos.