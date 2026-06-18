La Delegación del Gobierno critica su "exclusión" de los Premios APM: "Rompe los equilibrios de pluralidad y respeto"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha criticado este jueves la "exclusión" del delegado, Francisco Martín, en la 87ª edición de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), un acto al que no ha sido invitado, lo que, a su juicio, supone "una nueva alteración de la normalidad institucional y rompe los equilibrios de pluralidad y respeto entre administraciones".

Así lo ha trasladado la Delegación en un comunicado tras no haber sido invitado el delegado a la gala que se ha celebrado este jueves en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y que ha sido presidida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el mismo, desde la Delegación se ha resaltado como "especialmente llamativo" que durante su intervención Ayuso haya apelado a "una supuesta normalidad institucional perdida" y haya advertido de que "nadie tiene derecho a crear redes para proteger al poder al margen del bien común, de la verdad y de la convivencia".

Para la Delegación del Gobierno, esas palabras contrastan con la "exclusión" del representante del Ejecutivo central en la región en este acto, una práctica que, a su parecer, "vienen aplicando en los últimos años tanto en eventos de carácter público como en actividades privadas".

"No se puede invocar a la convivencia mientras se normaliza la exclusión deliberada de una institución del Estado. No se puede defender la pluralidad cuando se aplican dinámicas que alimentan la confrontación y se utilizan de manera partidista espacios e instituciones que deberían estar al servicio del conjunto de los madrileños", han denunciado.

En la misma línea, han subrayado que esta "exclusión" supone "una nueva alteración de la normalidad institucional y rompe los equilibrios de pluralidad y respeto entre administraciones que deben presidir la vida pública y por los que aboga la APM".

Así, señalan que la convivencia democrática "no se defiende seleccionando qué instituciones pueden estar presentes y cuáles deben quedar fuera, ni aceptando vetos o mirando hacia otro lado cuando se producen". "La pluralidad no puede ser solo una palabra pronunciada en los discursos. Siempre debe reflejarse en los hechos y en los gestos, también de los periodistas", ha puntualizado.

Asimismo, han sostenido que seguirán manteniendo "su compromiso con la libertad de prensa", con el trabajo de los profesionales de la información y con la defensa de "una esfera pública plural, democrática y siempre crítica".

Por el contrario, insisten que "es necesario señalar" que cuando una institución de la relevancia de la APM no incluye entre sus invitados al representante del Gobierno de España en Madrid "se está produciendo una ruptura de la normalidad institucional que no puede pasar inadvertida y que es necesario denunciar".

"Madrid necesita instituciones capaces de discrepar y convivir desde el respeto", ha hecho hincapié Delegación, que además ha trasladado en primer lugar su reconocimiento a la APM por ser "una institución histórica del periodismo madrileño y español", cuya labor en defensa de la profesión y de la libertad de información merece "respeto y consideración institucional".

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