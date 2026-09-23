La Delegación del Gobierno se desmarca del dispositivo del desahucio de Maricarmen, que se rige por mandato judicial

Maricarmen sale del portal a saludar durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso te - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado este miércoles del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 de Retiro a la espera de ser desahuciada, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se han declarado en contra del desahucio.

La llegada de la comisión judicial para ejecutar el cuarto intento de desahucio de Maricarmen está prevista a partir de las 9.30 horas de este miércoles, después de que cientos de personas hayan pasado la noche al raso y acampadas frente a su vivienda para mostrarle su apoyo y tratar de impedir el desalojo.

Fuentes presenciales apuntan a más de una decena de vehículos policiales desplegados en el entorno de la vivienda. Asimismo, hablan de una "calma tensa" mientras los manifestantes aguardan la llegada de la comisión judicial para este cuarto intento de ejecutar el deshaucio.