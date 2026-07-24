Delegación de Gobierno pide cumplir las órdenes de evacuación ante el incendio: "Hazlo sin dudar, es por tu seguridad"

Mohamed y Asha, los dos últimos vecinos desalojados, a 24 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones para que la población se prepare ante una posible evacuación por incendio forestal y ha pedido abandonar la zona sin demora cuando así lo ordenen las autoridades.

"En una situación de emergencia, estar preparados puede marcar la diferencia. Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo sin dudar. Es por tu seguridad.", ha recordado la Delegación a través de una publicación en la red social 'X'.

En concreto, recomienda cerrar los suministros de la vivienda antes de abandonarla, así como dejar cerradas sus puertas y ventanas. En cambio, aconseja mantener abierta la puerta de acceso a la finca o al jardín.

También propone llevar, cuando sea posible, una mochila de emergencia que incluya los medicamentos necesarios y dinero en metálico.

La Delegación del Gobierno ha subrayado además la importancia de comprobar que la vía de escape es segura y coincide con el recorrido establecido por los responsables del dispositivo. "Asegúrate de que la vía de escape es segura y es la que las autoridades han establecido", recoge.

Asimismo, ha pedido seguir "en todo momento" las instrucciones de las autoridades y no tomar decisiones al margen de las indicaciones oficiales. "Si las autoridades ordenan evacuar, hazlo sin dudar. Es por tu seguridad", concluye la publicación.