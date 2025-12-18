La Delegación del Gobierno prepara un dispositivo con 500 integrantes para velar por la seguridad en las uvas y preuvas

Archivo - Varios agentes de la Policía Nacional durante la presentación del dispositivo especial de seguridad para las campanadas de fin de año, en la Puerta del Sol, a 30 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que la institución que encabeza ha preparado un dispositivo de seguridad integrado por unos 500 agentes que velarán por el buen desarrollo de las actividades previstas para las uvas y las preuvas en la Puerta del Sol, que incluyen conciertos ambos días.

La Delegación ha perfilado esta dispositivo después de que la semana pasada la reunión para coordinar el plan de seguridad para Navidad culminara sin detalles sobre este despliegue. Martín aseguró entonces que el Ayuntamiento no había brindado detalles al respecto de los conciertos que tenía previstos.

En declaraciones a la prensa, Martín ha especificado que el día 30 se desalojará Sol a las 21 horas y ya a partir de las 22 horas se abrirá el paso para quienes quieran presenciar el concierto de DJ que el Ayuntamiento tiene previsto celebrar entre las 22.45 y las 23.59, justo antes del ensayo de las campanadas.

Para el día siguiente, los desalojos y apertura al público será en las mismas horas, si bien el concierto acabará a las 23.40 horas, unos 20 minutos antes de las tradicionales campanadas de final de año. Debido a la instalación del escenario, el aforo de Sol será de unas 15.000 personas.

Ambos días se procederá al cierre de las salidas de Metro y Renfe de la estación de Sol desde las 18 horas, y se volverá a abrir al público una vez desalojada la plaza al término de los espectáculos. Todos los dispositivo de seguridad estarán centrados en reforzar las estaciones adyacentes a Sol.

Más allá de esto, el delegado ha informado de que el lunes a partir de las 18 horas, el balcón de la Real Casa de Correos será también escenario de una actuación musical de la que, sin embargo, no ha brindado más detalles.