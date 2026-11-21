Delegación de Gobierno realiza un simulacro de la transmisión de datos de cara a la jornada electoral. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid ha organizado este sábado un simulacro de transmisión de datos desde los dispositivos electrónicos entregados a los empleados públicos y sus avalados inscritos para actuar como representantes de la Administración en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

De esta forma, se ha podido comprobar "el buen funcionamiento del sistema y el correcto manejo de los dispositivos por parte de los usuarios", cuyo papel resulta "clave" en el seguimiento de la jornada electoral, ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Trinidad Núñez, ha asistido al simulacro, que se ha celebrado en la sede de Delegación, donde ha querido saludar personalmente a los asistentes y conocer de primera mano su desarrollo.

Asimismo, también ha recibido explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos y ha seguido también las distintas actividades formativas organizadas por la Delegación del Gobierno para preparar la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.

LOS REPRESENTANTES INFORMAN EN CADA COLEGIO ELECTORAL

Los representantes de la Administración son los encargados de informar sobre el proceso de constitución de las mesas en cada colegio electoral, en el arranque de la jornada. Durante el desarrollo de la misma, transmiten la información sobre la marcha de las votaciones que sirven para extraer los datos de participación; y al cierre, los datos sobre escrutinio.

Además, durante todo el día dan asistencia a los miembros de las mesas y comunican cualquier incidencia. El día de las elecciones, se distribuyen por todos los colegios electorales de la región hasta un total cercano a los 4.000 representantes.

Previamente al simulacro, completan una formación que imparte personal de la Delegación del Gobierno y de la empresa Indra en la que se les explican sus funciones y se familiarizan con el uso de los dispositivos.

Paralelamente a la realización de este simulacro, en la sede de la Delegación del Gobierno, se ha impartido formación a las personas que participan en un proyecto piloto que busca facilitar la papelería relacionada con las actas durante la jornada electoral denominado SAM (Sistema de Ayuda a la Mesa).

La primera prueba del sistema se realizó en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el domingo 9 de junio de 2024 en un único colegio electoral. Ya el 29 de noviembre se probará en tres colegios madrileños.

Asimismo, en el edificio de la calle Manuel Luna, que gestiona la Delegación del Gobierno y donde su ubica la Junta Electoral de Zona de Madrid --la mayor de toda España por volumen de electores, mesas electorales y trámites gestionados--, han recibido sus carpetas e información los que actuarán como coordinadores, uno por cada colegio electoral.

La delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, también ha querido estar presente en ambas actividades, saludando a los participantes en la formación sobre el Sistema de Ayuda a la Mesa (SAM) y a los coordinadores de los colegios electorales, con quienes ha podido conocer de primera mano los preparativos para la jornada electoral.