Delegación notifica sanciones a cuatro representantes sindicales de la UCM por una protesta no convocada por Palestina

Archivo - Varias personas con banderas palestinas, durante una concentración en la Puerta del Sol en solidaridad con Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Hoy está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pue - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno en Madrid ha notificado propuestas de sanción a cuatro representantes sindicales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por una concentración no convocada con anterioridad en Ciudad Universitaria el 15 de octubre de 2025, con motivo de la huelga general por el "fin del genocidio" en Palestina.

Así lo ha indicado este viernes el delegado, Francisco Martín, a los medios de comunicación desde las instalaciones del proyecto formativo Cocina Conciencia, donde ha detallado que siempre que hay una propuesta de sanción por parte de la Policía, arranca una tramitación administrativa "de manera natural y en cumplimiento de la ley".

En concreto, han sido CC.OO y CGT los que han alertado sobre esta situación en un comunicado. Según han manifestado, el 15 de octubre de 2025 se realizaron piquetes informativos en la Complutense "con plena normalidad" desde la mañana. Posteriormente, marcharon hacia el Rectorado, pero la Policía Nacional "de manera injustificada bloqueó" su protesta en la plaza de la Ciudad Universitaria.

"Nos retuvieron durante aproximadamente una hora, ya que según la percepción policial existía el riesgo de que hiciésemos algo distinto. En ese tiempo de retención, los agentes identificaron a los responsables sindicales, así como a miembros del equipo jurídico, que estuvimos interlocutando con los agentes para poder ejercer nuestros derechos", han defendido.

Tal y como han relatado CC.OO y CGT, se acordó una manifestación hacia el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que se realizó con "total normalidad". En todo momento, "hubo un diálogo constante con las fuerzas policiales, con el objetivo de que no hubiese ninguna incidencia en una movilización tan importante".

Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha notificado a tres representantes de CGT y uno de CC.OO una propuesta de sanción de 600 euros por una concentración no convocada. Para los sindicatos, esta situación "vulnera los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, reunión y autonomía universitaria".

LOS SINDICATOS EXIGEN SU ARCHIVO "INMEDIATO"

Por ello, han exigido al delegado de Gobierno, Francisco Martín, que archive "de inmediato" los expedientes sancionadores y que dé explicaciones sobre estas prácticas que consideran que son "antisindicales e ilegales".

También han reclamado al rector de la UCM, Joaquín Goyache, que aclare si solicitó la intervención policial contra los piquetes el día de la huelga y que "se pronuncie sobre si le parece compatible con la legalidad y con su idea de la autonomía universitaria que se coarte y multe a representantes sindicales cuando ejercen su derecho al conflicto colectivo".

"Pedimos a ambas autoridades que asuman el papel central del derecho a la huelga, de manifestación y de autonomía universitaria como mecanismo institucional de defensa frente a los ataques a la universidad pública y a la Complutense, y que se comprometan formalmente a respetar la legalidad y evitar prácticas antisindicales similares en el futuro", han exigido CC.OO y CGT.

PROCESO DE ALEGACIONES

Por su parte, Martín ha señalado que se ha realizado la apertura de un expediente con la información sobre la propuesta de sanción y que a partir de ahí se abre un proceso de alegaciones. Cuando el proceso finalice, se concluirá la sanción que administrativamente se impone "en función de lo que haya podido suceder".

"En todo caso, este es el trámite administrativo que como saben a continuación puede ser recurrido y tener su procedimiento en el condensado administrativo en la vía judicial. Por lo tanto, se trabaja con total normalidad, con transparencia y en cumplimiento de la ley atendiendo a lo que corresponde tras una propuesta de sanción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha detallado.