La Delegación reivindica el derecho de reunión tras el rechazo del TSJM al desalojo de Sol

Decenas de personas continúan acampadas, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha valorado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar el desalojo de acampada en la Puerta del Sol solicitado por el Ejecutivo madrileño, y ha insistido en garantizar el derecho de reunión y actuar para "prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia".

Fuentes de la Delegación del Gobierno recalcan que "la ley es clara" y precisa que las medidas de intervención deben ser "graduales y proporcionadas a las circunstancias", con lo que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye "el último recurso".

Así, insisten en que "ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental" como el de reunión. En este sentido, desde la Delegación animan a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a respetar estas garantías y "asuma sus responsabilidades" para ofrecer soluciones en materia de vivienda.

Desde la Delegación del Gobierno se han posicionado en estos términos después de la decisión del TSJM de rechazar el desalojo por la vía cautelarísima planteada por el Ejecutivo autonómico para la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el 27 de septiembre contra la crisis de la vivienda.