El delegado aboga por "salvar vidas" en el incendio y no caer en "ninguna distracción" por las polémicas políticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) por el incendio de Almorox, a 23 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha opuesto a alimentar la polémica política respecto a la gestión y origen del incendio en la Comunidad de Madrid y ha abogado por "salvar vidas" en lugar de caer en "ninguna distracción".

"Estamos centrados en lo importante, salvar vidas, pedirla colaboración ciudadana, el esfuerzo, el compromiso de todas las administraciones pública. No caer en ninguna distracción, de ninguna manera. Tenemos una enorme responsabilidad, y en ello es en lo que estamos centrados", ha señalado Martín.

En declaraciones a 'TVE', el delegado del Gobierno ha priorizado la respuesta a la emergencia y ha señalado que "ya después habrá ocasión de ver cómo se presentan las cosas, como se justifican y cómo se explican", evitando así pronunciarse en el enfrentamiento dialéctico entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la gestión del campo.

"Nos encontramos ante una gran emergencia climática, lo llevamos señalando desde hace mucho tiempo y hace falta que todos, administraciones, ciudadanía, todos nos volquemos para hacer frente a estos enormes desafíos", ha remachado el delegado del Gobierno, quien ha puesto en valor el trabajo de Guardia Civil, Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de servidores públicos que atienden los incendios.

Estas palabras de Martín llegan después de que la presidenta madrileña haya valorado como "buena" la coordinación entre administraciones en el incendio originado en la región frente a "mamarrachos" y haya pedido "dejarse de estupideces" y centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

En este contexto, al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno después de que ayer pidiera al Ejecutivo madrileño que "explicara bien" por qué solicitaba la declaración de la situación operativa 3 del Plan Infoma, Ayuso ha cargado contra los "mamarrachos que se ponen por medio a calentar el ambiente". "Allá él y allá su conciencia", ha expresado.

También, y preguntada por el ministro Puente, quien ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, ha afirmado que "le ignora completamente". "Nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre", ha afirmado.