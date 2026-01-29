El delegado acudirá a la misa en La Almudena por Adamuz para trasladar el pésame del Gobierno

El delegado del Gobierno para la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acudirá a la misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que acogerá la Catedral de La Almudena de Madrid, invitado por el arzobispo José Cobo, para trasladar el pésame del Ejecutivo central por los fallecidos.

La misa en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, coincide en el tiempo con el funeral que se va a llevar a cabo en Huelva y al que asistirán los Reyes.

El delegado ha recibido una invitación por parte del arzobispo de Madrid, José Cobo, para acudir a esta misa en memoria de las víctimas del accidente ferroviario, según han apuntado fuentes de la Delegación del Gobierno, que han confirmado que Martín acudirá a la misma para "traslada el pésame y el acompañamiento institucional del Gobierno de España a las familias y allegados".

Igualmente, con su presencia en la misa organizada por el Arzobispado, el delegado del Gobierno en Madrid quiere también trasladar "el reconocimiento a la labor de quienes han estado implicados en las tareas de asistencia y apoyo desde el primer momento", han apuntado las mismas fuentes.

A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.

Esta misa en la catedral de Madrid coincide con la misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva y a la que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia, después de que se haya aplazado el homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse este sábado. Será a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

A la misma irá la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, a los que se sumará el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo.