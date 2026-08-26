El delegado acusa a Ayuso de buscar "garantizar sus propias condiciones" cuando deje de ser presidencia autonómica

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de estar trabajando para "garantizar sus propias condiciones" una vez que deje la Presidencia del Ejecutivo autonómico y ha reclamado "transparencia y ejemplaridad" en relación a los expresidentes de la región.

"Es una cuestión que por supuesto la señora Díaz Ayuso viene trabajando desde hace tiempo para, parece, garantizar sus propias condiciones una vez que deje de ser presidente de la Comunidad de Madrid, algo que debiera pasar lo antes posible por la salud democrática de nuestra región", ha asegurado en declaraciones a los medios desde San Sebastián de los Reyes.

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombrase a los expresidentes regionales Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como miembros del órgano consultivo en materia jurídica de la Administración autonómica.

Al respecto, el delegado del Gobierno ha criticado que estos nombramientos están, en su opinión, "cargados de oscurantismo". "Lo único que se quiere de ellos es que tengan una percepción económica para complementar su situación personal", ha señalado Martín, quien ha defendido que en este tipo de cuestiones debe existir "transparencia" y "ejemplaridad".

"Es lo que pedimos, lo que reclamamos siempre al Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha añadido, antes de criticar que el Ejecutivo autonómico esté "tan lejos de la calidad democrática" que una región como la de Madrid "debiera liderar".