El delegado acusa a Vito Quiles de "provocar" con acto en la Complutense y pone seguridad a disposición de universidad

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que el acto de Vito Quiles previsto para el miércoles en la Universidad Complutense es "una provocación más" y ha señalado que, aunque la gestión del evento corresponde a la Universidad, esta tiene a su disposición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Martín se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por la concentración convocada por Quiles para el miércoles en la Complutense, donde promete "teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas".

El delegado ha destacado que la concentración por el momento ha sido informada y se desarrollará en el entorno de un campus universitario, por lo que la gestión del mismo corresponde a la entidad académica. Sin embargo, ha subrayado que los agentes de seguridad "están a disposición de lo que pida la universidad".

Así, Martín ha aseverado que la sociedad española y madrileña prefieren centrarse en cómo el país consigue "mejores condiciones de vida, más justas y un mejor futuro", y que aquellos que "están intentando provocar tensión" y "generar situaciones de violencia" tan solo hacen "un flaco favor a la convivencia".

"Creo que la inmensa mayoría de los madrileños y madrileñas están a favor de la convivencia, de la libertad y no de las provocaciones que algunos buscan y que creo que deben de quedar a un lado", ha remachado el delegado del Gobierno.