El delegado advierte de la mayor presencia de armas blancas en las calles y llama a colaborar en una estrategia integral

El delegado en Madrid, Francisco Martín - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido este viernes de una mayor presencia de armas blancas en las calles de la región y ha llamado a la colaboración entre administraciones para dar una respuesta integral, que en su opinión, no solo pasa por aumentar la presencia policial sino que requiere "una perspectiva preventiva cultural" que "obliga a todos".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la sede de la Delegación durante la presentación del balance de criminalidad en el primer semestre del año, un fenómeno que ha aumentado en un 2,6% en comparación al mismo periodo del año pasado, principalmente motivado por la escalada de los delitos sexuales, el alza del tráfico de drogas, así como por el auge de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria.

En su balance, el delegado ha destacado que la región registra una tasa de criminalidad de 55,7 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que se traduce en un descenso interanual de 0,5 puntos respecto al año anterior y un mínimo histórico para un primer semestre desde que hay resultados, excluyendo los años de la pandemia.

Pese a ello, los delitos de riña tumultuaria aumentaron en 200 denuncias, en torno a un 11,4%, y los homicidios en grado de tentativa escalaron en un 49,2%. Además, el tráfico de drogas pasó de 2.034 a 2.655, un 30,5% más entre el primer semestre de 2025 y el de 2026.

En este sentido, el delegado ha puesto el acento en políticas de prevención y cuidado para reclamar la colaboración del resto de administraciones porque, ha defendido, no basta con mayor presencia policial en las calles sino que es necesario "ir al origen de los problemas" y atajarlos con intervenciones sociales y sanitarias.

Para ello, Martín ha anunciado la invitación a Ayuntamiento y Comunidad para poner en marcha tres mesas tripartitas sobre los problemas de seguridad que denuncian los vecinos en Parque Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Lavapiés y en el entorno de Peña Gorbea, en Puente de Vallecas.

Según ha adelantado, la relativa a la situación en Parque Paraíso está convocada para el próximo día 29 en la Delegación del Gobierno. En los tres casos, ha invitado a las otras dos administraciones, a los vecinos y "al tejido social especializado" en materia de lucha contra las adicciones.

"Confiamos en que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid rectifiquen su actitud y esta vez el Gobierno regional sí quiera asistir y traer también ideas, propuestas, y un ánimo constructivo que nos permita dar soluciones", ha dicho.

Según ha remarcado, en cuestiones como la "mayor presencia de armas blancas en nuestras calles" o el incremento de los delitos de narcotráfico, el incremento de la presencia policial no es suficiente. "Desde luego tiene que haber una respuesta policial importante, una mayor intensidad, pero también debemos de atajar desde una perspectiva preventiva cultural" y desde un punto de vista de atención social y sanitaria que requiere la colaboración de todos, ha zanjado.