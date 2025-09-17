El delegado afea el "curioso concepto de libertad" de Ayuso si se prohíben las banderas palestinas en colegios

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

LAS ROZAS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha pronunciado ante la posibilidad de que la Comunidad de Madrid prohíba a los centros educativos de la región exhibir banderas palestinas e incluso muestras de apoyo a Gaza, y lo ha encuadrado en el "curioso concepto de libertad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"No tuvo ningún problema con las banderas ucranianas, y ahora censura que se puedan exhibir banderas palestinas en los centros. Creo que retracta el carácter de la señora Díaz Ayuso, de su concepto de libertad y desde luego su nulo compromiso con la solución del genocidio", ha manifestado Martín desde Las Rozas tras asistir a una Junta Local de Seguridad.

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma Marea Palestina a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" de retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, sin embargo, han negado que se haya dado instrucción alguna sobre banderas o cualquier otro aspecto.

Esta nueva polémica surge apenas unos días después de que manifestantes propalestinos impidieran el normal desarrollo de la última etapa de La Vuelta a España por Madrid, unos incidentes que se saldaron con dos detenidos y más de una veintena de agentes de policía heridos. Esto ha desatado las críticas contra Martín por organizar un dispositivo de seguridad insuficiente.

Sobre este asunto, el delegado del Gobierno se ha pronunciado también desde Las Rozas para destacar una vez más el desempeño de los integrantes del dispositivo de seguridad que, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, permitió que la jornada se desarrollara sin incidentes graves y daños "francamente reducidos".

"Hay gente que está empeñada en tratar de construir una imagen violenta sobre lo que es una protesta mayoritarísimamente pacífica y tan digna como la que vimos en las calles de Madrid", ha remachado Martín, que ha congratulado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encabezar una "reivindicación por la dignidad, en favor de la paz y por una respuesta solidaria que termine con el genocido en Palestina".