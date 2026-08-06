El delegado apunta a "podredumbre democrática" en la Comunidad y exige la marcha de Ayuso para iniciar la "regeneración"

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). El delegado de gobie - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que la Comunidad de Madrid está sufriendo un proceso de "degradación" y "podredumbre democrática" que es "absolutamente insoportable" y ha exigido la dimisión de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, tras el caso del ático en Chamberí o la presunta revelación de secretos de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, para dar comienzo así a una "nueva etapa de regeneración".

"Esa dimisión es urgente, llega tarde y desde luego lo que necesitamos es que Madrid comience una nueva etapa de regeneración democrática que nos haga olvidar esta etapa tan sumamente desastrosa", ha manifestado el delegado en declaraciones a los medios desde Cenicientos, donde se ha reunido con alcaldes de municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

En concreto, preguntado por su valoración de las explicaciones de Ayuso a la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, Martín ha apuntado que la presidenta ha "escurrido el bulto" a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, quien encabeza también la Planifica Madrid, ente a través del cual se adquirió el inmueble.

Para Martín, esta maniobra, sumada al anuncio de la venta del inmueble para sufragar ayudas a los afectados por los incendios, es una muestra de "la catadura moral" de la presidenta madrileña. Así, ha lamentado que el Gobierno regional haya "utilizado el dolor de los vecinos como cortina de humo para trata de tapar las miserias de la señora Díaz Ayuso".

PIQUET PRESUNTAMENTE FILTRÓ DOCUMENTOS PARA "JUSTIFICAR SU RACISTADA"

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha rescatado el caso de la alcaldesa de Alcalá de Henares, a quien un juez ha propuesto juzgar por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

Para Martín, Piquet habría presuntamente "filtrado documentación judicial" para "salvar a la jefa" y así "justificar su racistada". La causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular, guarda relación con la polémica en enero de 2024, cuando la alcaldesa aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable era "un varón negro y joven".

Según la resolución, la alcaldesa remitió entre las 17 horas del día 17 de enero de 2024 y las 9.58 horas del día 18 de enero de 2024, por sí o a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento, la fotografía tomada del informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien publicó en su cuenta de la red social 'X' la fotografía del informe.

Estas declaraciones de Piquet llegaron después de que la presidenta autonómica acudiera a Alcalá de Henares a celebrar el Consejo de Gobierno para arropar a la alcaldesa tras unos graves altercados registrados entre migrantes trasladados por el Ejecutivo central desde Canarias hasta el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera.

Allí Ayuso aseguró en rueda de prensa que en el municipio se había producido, en el cuartel donde están ubicados los migrantes, "varias reyertas graves" y aseguró que ha habido "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio".