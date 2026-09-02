El delegado carga contra quienes han "intentado engañar" con las manifestaciones por Ceuta para "generar más ruido"

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este miércoles contra quienes han tratado de "engañar" al respecto de la legalidad de las manifestaciones por Ceuta con el objetivo de así "generar más ruido".

"Hay que preguntarse por qué algunos han intentado confundir, engañar, instaurar estos bulos y desinformación para generar más ruido y tratar de empañar unas concentraciones contra las que no tenemos nada", ha manifestado.

En declaraciones a los medios tras participar en la Junta Local de Seguridad de Mejorada del Campo, Martín ha recalcado que las concentraciones convocadas para este miércoles frente a Ayuntamientos de la región en apoyo a Ceuta "se ajustan a la legalidad".

La Delegación del Gobierno en Madrid informó el martes por la tarde al Ayuntamiento de la capital de que no iba a tramitar la convocatoria para una manifestación en Cibeles en apoyo a Ceuta al considerar que la institución no puede acogerse al derecho de reunión, si bien dejó la puerta abierta a que se celebraran "actos institucionales".

Tras esta resolución, desde el Ayuntamiento de Madrid cargaron contra el Gobierno central acusando al presidente Pedro Sánchez de tratar de "boicotear" las muestras de apoyo ciudadano a los ceutíes tras la llegada irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos haya ya un mes.