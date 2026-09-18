Delegado cree que Ayuso "está tardando" en dimitir por "mentir" sobre el ático: "Cada vez nos acercamos más a la verdad"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este viernes las "mentiras" de la Comunidad de Madrid sobre su compra del ático de Chamberí y ha remarcado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "está tardando" en dimitir tras la nueva información que "va clarificando" la motivación de esta adquisición del inmueble, que "pudieran alojarse" en él autoridades "cuyo principal interés", ha ironizado, "es ser vecino de la madre de la presidenta".

Según ha remarcado, los detalles que se han ido conociendo en las últimas horas, tras la comparecencia en la Asamblea del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, y las más de 200 páginas que la Comunidad ha hecho públicas en relación "con el escándalo del ático" demuestran "cómo han seguido surgiendo nuevas versiones que van clarificando cuál es la realidad".

En este sentido, ha apuntado que "se utilizó" a la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y responsable de la compraventa del inmueble ubicado en el Paseo del General Martínez Campos, para alquilar al Gobierno regional este ático con el objetivo de que "pudieran alojarse" en él autoridades de la Comunidad, nacionales e internacionales, "cuyo principal interés", ha ironizado, "es ser vecino de la madre de la presidenta".

"Creo que nos acercamos a la verdad y con esa verdad vendrá la asunción de responsabilidades por tantas personas que han cometido decisiones, actos, que la justicia dirimirá sus responsabilidades, y también responsabilidades de naturaleza política", ha explicado en declaraciones a los medios en la sede de la Delegación durante la presentación de los datos de criminalidad del primer semestre del año.

En esta línea, ha recordado que Ayuso se comprometió en sede parlamentaria a dimitir "si se demostraba que había mentido". "Está tardando en esa dimisión, en ese cumplimiento de su promesa", ha remarcado el delegado del Gobierno, quien ha apuntado que la presidenta ha mentido "a toda la ciudadanía madrileña y con un descaro inmenso".

Lo ha hecho, según ha apuntado, cuando señaló que se había adquirido ese ático para que fuera una oficina temporal y que ella no se había dado al respecto. Después se ha "corroborado" que visitó el ático, ha repasado, y ahora "se confirma" que el objetivo era el de dar alojamiento temporal a autoridades de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso y pese a su "deseo", ha dicho dudar de que se produzcan dimisiones o asunción de responsabilidades por parte de un Ejecutivo autonómico que está "hundiendo descaradamente" a la Comunidad. "Dudo que tenga la altura de realizarla pero espero que se produzca una regeneración democrática en nuestra región", ha dicho.

En la misma línea, ha apuntado la necesidad de "dejar atrás estas tres décadas de pelotazos, de sistemas corruptos que han sido sentenciados" de los gobiernos del PP en la región y que "denigran la calidad democrática de la región, nuestras instituciones, e implican continuamente un desprecio a todos los madrileños".