El delegado cree que el juicio por ruidos del Mad Cool evidencia que el recinto "no reúne las condiciones"

Archivo - Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

PARLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que el juicio oral abierto por los ruidos generados por el festival Mad Cool en 2023 es "una muestra más" de que el recinto Iberdrola Music "no reúne las condiciones para dar espectáculos de la naturaleza que se están programando".

Tras asistir a la Junta local de Seguridad en Parla, Martín ha recordado que Delegación del Gobierno "siempre" ha mantenido que el espacio donde se celebran festivales de gran formato "no reúne las condiciones y características" para estos eventos, "más aun cuando no toma en consideración al Ayuntamiento de Getafe", según ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que ha reiterado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid "en infinidad de ocasiones que si quiere consolidar ese espacio como referencia, logre que las condiciones sean las propicias minimizando los riesgos y las molestias a los vecinos" tanto de Getafe como del distrito madrileño de Villaverde.

GETAFE PIDE RESTRINGIR LAS LICENCIAS

Precisamente, el ayuntamiento de Getafe se ha congratulado este miércoles de la apertura de juicio oral, y ha reiterado al Consistorio de la capital la necesidad de que no vuelva a conceder "nuevas licencias" a los festivales como el Mad Cool, el Reggaeton Beach Festival o el Coca Cola Music Experience "hasta que no se garantice el estricto cumplimiento de la normativa en materia de ruido y medio ambiente y no cuente con todas las infraestructuras necesarias para garantizar una movilidad segura".

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Getafe ha defendido que la ubicación del recinto Iberdrola Music no era idónea por su cercanía a barrios residenciales y por "las graves deficiencias estructurales que presenta y que originan problemas de ruido, movilidad y seguridad". Es más, la pasada semana, Getafe confirmó que en la edición de Mad Cool de este año se han vuelto a superar los niveles de ruido por los conciertos.

En este punto, ha instado a las Administraciones a que dejen de "mirar hacia otro lado y se coloquen junto a los vecinos afectados". "El impacto sobre la salud, el descanso y la movilidad de miles de familias es un hecho constatado que no puede repetirse", ha apostillado el Ayuntamiento getafeño en un comunicado.