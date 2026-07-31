El delegado defiende la actuación del Gobierno en Ceuta y acusa a Ayuso de usar la crisis como "cortina de humo"

Coches del ejército vigilan la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la af - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este viernes la actuación del Ejecutivo central ante el cruce ilegal de miles de marroquíes de la frontera con Ceuta, una situación que, a su juicio, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, instrumentaliza como "cortina de humo" para desviar la atención de otros asuntos "preocupantes".

Martín ha asegurado que el Gobierno de España reaccionó "de manera inmediata" reforzando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y más tarde desplegando a las Fuerzas Armadas, además de impulsar la coordinación diplomática con Marruecos y el desplazamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes a la zona.

En este contexto, en declaraciones a los periodistas, ha rechazado las críticas formuladas desde el Ejecutivo madrileño y ha pedido no convertir esta situación de especial sensibilidad en un instrumento de confrontación política o que de vía libre a los discursos de odio.

Asimismo, el delegado ha aprovechado para defender que las decisiones adoptadas se han ajustado a los mecanismos previstos para este tipo de emergencias y ha insistido en que la prioridad del Gobierno ha sido garantizar la seguridad y el control de la situación.

En este punto, consultado sobre la negativa del Gobierno central a declarar la situación de emergencia nacional, Martín ha recalcado que este mecanismo se activa ante situaciones relacionadas con la protección civil ante desastres naturales o tecnológicos, por lo que lo ocurrido en Ceuta no cumple con las premisas.