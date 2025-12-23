El delegado defiende la actuación policial en La Vuelta y carga contra "sindicatos ultraderechistas" por cuestionarlo

Archivo - Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y fin - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este martes la actuación de la Policía Nacional durante las protestas propalestinas en la llegada de La Vuelta a España a Madrid, después de que se haya conocido que un juez le investiga por el dispositivo que se organizó para aquel día, y ha cargado contra los "sindicatos ultraderechistas" que cuestionan a los policías.

En declaraciones a la prensa en la sede de la Delegación tras hacer balance del año, Martín ha afirmado que de momento tan solo tiene conocimiento de la investigación judicial por los medios de comunicación, y que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial.

En este contexto, ha criticado duramente a los "sindicatos ultraderechistas", a los que ha acusado de hacer "un flaco favor a la Policía Nacional" y de incurrir en "una falta de respeto" al no reconocer la profesionalidad con la que, a su juicio, actúan los agentes, una actitud que ha dicho que es "aplaudida por parte del PP".

El delegado del Gobierno ha subrayado que la Policía Nacional "siempre reacciona y actúa siguiendo criterios técnicos" y ha insistido en que la proporcionalidad es "un elemento basal de la actuación policial", algo que, según ha remarcado, también se dio durante la jornada de la finalización de La Vuelta en las calles de la capital.

"MADRID NO FUE SARAJEVO"

En la derivada política, Martín ha recuperado las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre los enfrentamientos registrados en las calles de Madrid entre manifestantes propalestinos y agentes de la Policía Nacional.

"Alguna quería que Madrid hubiera sido Sarajevo, lo cual es una falta de respeto", ha señalado Martín, antes de recalcar que ese día "no hubo incidentes graves", aunque sí se produjeron algunos altercados que, ha dicho, "la Policía actuó y mitigó".

En este sentido, ha recordado que hubo "una veintena de policías nacionales heridos leves", a los que ha trasladado su "respaldo y solidaridad". De hecho, ha insistido en condenar "de forma absoluta cualquier hecho violento", pero ha defendido que la respuesta policial fue "la que había que dar".

Finalmente, ha abundado en que "Madrid no fue Sarajevo" y que, por el contrario, la ciudad "fue ejemplo de defensa de la dignidad y de humanidad", lanzando, según ha afirmado, "un nítido mensaje al mundo clamando por el fin del genocidio" en la Franja de Gaza. Asimismo, ha se ha mostrado "muy orgulloso del pueblo de Madrid" por el desarrollo de aquella jornada.