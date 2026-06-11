El delegado dice que "hay ritmos y ritmos" judiciales y teme que "los del ático" hayan hecho "la mayor limpieza posible"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado este jueves que "la Justicia avanza" aunque "hay ritmos y ritmos" después de que el juez haya autorizado investigar la información bancaria de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al tiempo que ha deslizado que "los del ático" habrán hecho "la mayor limpieza posible" en el tiempo en que se decidía esta autorización.

"Confiamos en la Justicia y esta avanza, es verdad que hay ritmos y ritmos, pero avanza. Los del ático, que seguro que se han empeñado en hacer la mayor limpieza posible, pues veremos hasta donde han llegado", ha manifestado el delegado del Gobierno en declaraciones a la prensa, donde se ha mostrado convencido de que la investigación judicial "determinará qué es lo que hay".

El juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado este jueves a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la información bancaria de Alberto González Amador en relación a varias sociedades vinculadas a él y otras personas en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.

En este sentido, Martín ha recordado que el caso empezó "con un supuesto retraso en la presentación de un impuesto" y en vista de cómo ha evolucionado el asunto, considera que "la señora Díaz Ayuso va a tener que dar muchas explicaciones y, desde luego, va a tener que rendir cuentas".

"HAY RITMOS Y RITMOS"

Preguntado por los meses que han pasado hasta que finalmente el juez ha autorizado acceder a los datos bancarios de González Amador, el delegado del Gobierno ha señalado que en algunos casos es "llamativo con qué celeridad" se avanza en las causas, mientras que en otros "se han demorado seis meses en adoptar la decisión".

"Parece que algunas situaciones sí que se acompasan mejor a las necesidades de los tiempos de algunos responsabilidades políticos, otras sin duda van con la mayor celebridad del mundo", ha manifestado Martín, que se ha posicionado igual sobre el acceso al auto judicial.

El delegado ha señalado que en otras ocasione se ha tenido "facilidad" para acceder al informe policial, y espera que en esta ocasión ocurra lo mismo. "Vamos a poder comparar, porque hay demasiadas cuestiones que hemos podido constatar todos en el tiempo que han funcionado de determinada manera", ha añadido.

Finalmente, y a pesar de todo, el delegado ha reiterado su respeto a la labor judicial y ha defendido que el trabajo de jueces, policías y funcionarios permitirá aclarar los hechos investigados. "Confío en la justicia. Sé que es un trabajo arduo, que conlleva un análisis riguroso y mucho esfuerzo", ha concluido.