El delegado dice que la investigación a Begoña Gómez "terminará en nada" aunque se amplíe para "ocasionar el mayor daño"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado una vez más que la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "terminará en nada", a pesar de que se haya prorrogado la investigación hasta abril de 2026 y aprovechar para "ocasionar el mayor daño posible".

"Como no hay nada, terminará en nada. Da igual que pretendan prolongarlo más para por el camino ocasionar el mayor daño posible", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación desde la sede de la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT), donde ha participado en una reunión de asistencia al delegado.

A pesar de todo, Martín ha manifestado su intención de "ser prudente" al respecto de este asunto y ha reiterado que se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar "en todo lo que haga falta". "Se demostrará que no hay nada, y todo terminará en nada", ha remachado.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación al tener "numerosas diligencias pendientes de resolver".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar "a partir del 16 de octubre de 2025", es decir, podría extenderse hasta mediados de abril de 2026, cuando se cumplirían dos años de la apertura de la investigación.