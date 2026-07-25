El delegado dice que la noche abre una "oportunidad" para "controlar" el incendio por la temperatura y la humedad

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 24 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). - A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la noche ha abierto una "verdadera oportunidad" para "hacer frente" a los incendios activos en la Comunidad de Madrid con "garantías de éxito" por la bajada de la temperatura, la ausencia de viento y el aumento de la humedad relativa.

"Se dan las condiciones precisas para que todos los esfuerzos de extinción se desarrollen en cada uno de los flancos en el frente del incendio y podamos controlar este incendio que está causando tanto daño a nuestro entorno", ha afirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al término del CECOPI.

En este sentido, ha destacado que van a "aprovechar" este momento con el despliegue de todos los servicios públicos del Gobierno central en colaboración con los gobiernos autonómicos y los servicios municipales. También ha anunciado que "a primera hora" los medios aéreos "rematarán la faena" con la que esperan controlar el fuego.

Por otro lado, ha advertido la importancia de avanzar esta madrugada porque este sábado "las condiciones" serán "complejas" y se espera que el viento "vuelva a levantarse" con "rachas un tanto erráticas".

El frente del incendio se mantiene "descontrolado" tras la evacuación de Robledo de Chavela y Fresnedillas, aunque se mantiene "lo suficientemente lejos" de El Escorial como para no tener que adoptar medidas "adicionales" a la evacuación del camping. "El núcleo se mantiene sin ningún tipo de indicación respecto a confinamiento o evacuación".

Por último ha agradecido a los ciudadanos la "responsabilidad" al atender las indicaciones de evacuación y confinamiento, fruto de las cuales ha conseguido no lamentar daños personales. Sin embargo, ha advertido que la ciudadanía "no se acerque al fuego" este sábado, "evite" acercarse a las zonas "más peligrosas" y "extreme la precaución": "El primer objetivo es "salvar vidas".