El delegado espera que se modifique la suspensión cautelar de declaración de Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha mostrado confiado en que la Justicia finalmente modificará la suspensión cautelar acordada por la Audiencia Nacional sobre la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio de la Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

En declaraciones a la prensa desde San Agustín de Guadalix, Martín ha animado a "reflexionar" a quienes han decidido "seguir boicoteando que la Puerta del Sol sea un lugar de memoria", al tiempo que ha instado a "profundizar en sus convicciones democráticas" a quienes se sientan "amenazados o incómodos" por una placa que recuerde lo que ocurrió en el edificio durante el franquismo.

"Confío en que esta decisión cautelar de la justicia sea modificada cuando se entre en el fondo, de momento es provisional, y por lo tanto se facilite que la Dirección General de Seguridad tenga en su fachada una placa que recuerde lo que allí sucedió", ha manifestado el delegado del Gobierno.

Martín ha incidido en que tanto para el Gobierno de España como para "tantas personas que sufrieron la tortura" en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad en el edificio de Sol, el que estas instalaciones sean declaradas lugar de memoria es un "paso importante" y en favor de la "reparación".

La Audiencia Nacional ha decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid ubicada en la Puerta del Sol y que albergó en el franquismo la Dirección General de Seguridad, denunciada como lugar donde la disidencia fue detenida y torturada en la dictadura.

Los magistrados consideran que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa", desde una "aproximación preliminar y poco intensa de la cuestión debatida".

Sobre este aspecto, Martín se ha mostrado convencido de que "ninguna institución puede verse amenazada en su prestigio, en su reputación, por lo que en el edificio que hoy alberga pudo pasar tiempo atrás" y ha animado a reflexionar al respecto a las instituciones que hoy "ocupan" este edificio.

"Poner esa placa significa reparación para las víctimas y aquellos que se puedan sentir amenazados o incómodos porque una placa recuerde lo que sucedió en el edificio que ellos hoy ocupan, pues creo que tienen que profundizar en sus convicciones democráticas para seguir avanzando", ha remachado.