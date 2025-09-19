Delegado exige a Ayuso que "rectifique" y no use kale borroka que "falta al respeto" a quienes "la sufrieron realmente"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "rectifique" y no le califique a él o a los manifestantes en La Vuelta Ciclista a España porque "falta al respeto" a quienes "la sufrieron realmente".

"Creo que es miserable la utilización de esa manera de un concepto que todos recordamos lo que significa realmente. El dolor que hay detrás de ese concepto y cómo alguna, muy irresponsablemente, banaliza y manosea la violencia para intentar distraer o confundir a la ciudadanía", ha espetado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación desde Cervera de Buitrago.

Responde así a las críticas de la presidenta desde Sevilla anoche, cuando le acusó de "ser kale borroka" afirmando que ha "autorizado" una manifestación en el acto de apertura del año universitario, que cada año se celebra en Alcalá de Henares.

Sobre la concentración ha destacado que la petición de los manifestantes se presentó "en tiempo y forma" y que estará centrada en la "infrafinanciación" de la universidad pública en Madrid por lo que se emitió una "toma en conocimiento al respecto".

"Lo llamativo es que desde la Comunidad de Madrid se ha agarrado alrededor de las autorizaciones, de las concentraciones, parece que no les gusta tanto aquello de la libertad como decían", ha remarcado.