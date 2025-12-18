El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de buscar la "confrontación" y rechazar la colaboración con el Ejecutivo central

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que su "único proyecto político" es el de "confrontar" con el Gobierno central, y ha lamentado que pese a atribuirle "todos sus males", rechaza "sistemáticamente" cualquier vía de colaboración.

Así lo ha señalado Martín en declaraciones a la prensa en la Delegación del Gobierno, donde ha acusado a Ayuso de evidenciar que su estrategia está basada en "confrontar", y ha tachado de "inconcebible" que quien culpabiliza al Gobierno central de los problemas de la región, se niegue a trabajar conjuntamente.

En este punto, el delegado ha recordado que Ayuso renunció reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una agenda abierta, lo que ha catalogado como un "desplante institucional" y un "agravio" a los madrileños.

También ha subrayado que desde que asumió el cargo como delegado del Gobierno hace casi tres años, tan solo se ha reunido en una ocasión "al principio" con la presidenta regional y que desde entonces tan solo ha recibido "rechazo y deprecio" de parte de la Comunidad de Madrid.

A pesar de esto, Martín ha asegurado que el Gobierno de España, y la Delegación que él encabeza, está dispuesto a colaborar con todas las administraciones frente a la actitud de "bloqueo" que representan, dice, Ayuso y la Comunidad de Madrid. Así, ha subrayado que los madrileños "no votaron desgobierno y bloqueo", sino la búsqueda de "soluciones" compartidas.

Estas declaraciones de Martín se producen después de que la presidenta regional hiciera en la víspera un balance del año en el que reivindicó Madrid como "contrapeso" del Gobierno y aprovechó para acusar al delegado "arremeter contra la Comunidad y los intereses de los madrileños".