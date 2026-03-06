El delegado del Gobierno advierte de un "negacionismo" de la violencia de género "cada vez más explicito"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un alegato en defensa del feminismo y ha aprovechado para alertar de que el "negacionismo" de la violencia de género es "cada vez más explícito" en la Comunidad de Madrid, donde hay retroceso de derechos "cargado de premeditación y alevosía".

Así lo ha manifestado Martín en su discurso de clausura de la tercera edición de los reconocimientos '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos', celebrada en el Espacio Mujeres de Madrid (EMMA) de Vallecas y con los que la Delegación del Gobierno ha puesto en valor a ocho mujeres por su compromiso con la causa feminista.

Martín ha exigido a las administraciones seguir trabajando en favor de la "lucha de las mujeres" y ha cargado contra aquellos que cuando se descubren casos de acoso sexual "lo tapan y castigan al que denuncia", en alusión al presunto acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una exedil; o por la falta de "decisiones" tras conocerse un caso que salpicaba también al exjefe de Policía de Alcalá de Henares.

"Desafortunadamente queda todavía muchísimo por pelear, y lo vamos a seguir haciendo en esta Comunidad de Madrid en particular, que siempre representa una resistencia a los avances en materia de igualdad. Vamos a dar la batalla", ha manifestado más tarde Martín en declaraciones a los medios de comunicación.

De hecho, el delegado ha subrayado que la institución que encabeza había invitado a representantes del Gobierno autonómico a participar en el evento, si bien estos han decidido "romper" y "confrontar perpetuamente" y "no han querido estar" en unos reconocimientos "tan importantes para las mujeres" como estos.

DESDE EL FEMINISMO, "NO A LA GUERRA"

Martín ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje en contra de la guerra y ha destacado que "el feminismo siempre ha apostado por la Igualdad y a partir de ahí, por la paz, por el derecho y por la legalidad".

"Hoy por hoy hay que gritar con fuerza, como está haciendo la inmensa mayoría de la sociedad española, por el no a la guerra", ha aseverado un Martín que ha destacado la posición pacifista del Gobierno central y por el que las instituciones van a seguir trabajando.

En este sentido, ha subrayado que la posición del Ejecutivo central es la de abogar por la resolución de conflictos a través del diálogo y el derecho internacional en contra de la "dinámica de la violencia como fórmula para solucionar las dificultades".

'8M, 8 MUJERES, 8 MOTIVOS'

La tercera edición de estos reconocimientos impulsadas por la Delegación del Gobierno han distinguido a la humorista y comunicadora Henar Álvarez o la sindicalista Nati Camacho, así como a otras seis mujeres por su labor en favor de la causa feminista.

Junto a ellas se ha reconocido a Milagros Gómez, fundadora de la ONG Somos Acogida y la difunta Concepción Escobar, jurista "de prestigio internacional" y catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED.

También han sido premiadas la encargada de la Presa de El Pardo, Virginia de la Fuente, o Ana María Crespo, la agente de la Guardia Civil María José Vera y la agente de Policía Nacional Milagros Gómez.