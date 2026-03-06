El delegado del Gobierno advierte de un "negacionismo" de la violencia de género "cada vez más explicito"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press
Europa Press Madrid
Actualizado: viernes, 6 marzo 2026 12:45
Seguir en

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un alegato en defensa del feminismo y ha aprovechado para alertar de que el "negacionismo" de la violencia de género es "cada vez más explícito" en la Comunidad de Madrid, donde hay retroceso de derechos "cargado de premeditación y alevosía".

Así lo ha manifestado Martín en su discurso de clausura de la tercera edición de los reconocimientos '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos', celebrada en el Espacio Mujeres de Madrid (EMMA) de Vallecas y con los que la Delegación del Gobierno ha puesto en valor a ocho mujeres por su compromiso con la causa feminista.

Martín ha exigido a las administraciones seguir trabajando en favor de la "lucha de las mujeres" y ha cargado contra aquellos que cuando se descubren casos de acoso sexual "lo tapan y castigan al que denuncia", en alusión al presunto acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una exedil; o por la falta de "decisiones" tras conocerse un caso que salpicaba también al exjefe de Policía de Alcalá de Henares.

"Desafortunadamente queda todavía muchísimo por pelear, y lo vamos a seguir haciendo en esta Comunidad de Madrid en particular, que siempre representa una resistencia a los avances en materia de igualdad. Vamos a dar la batalla", ha manifestado más tarde Martín en declaraciones a los medios de comunicación.

De hecho, el delegado ha subrayado que la institución que encabeza había invitado a representantes del Gobierno autonómico a participar en el evento, si bien estos han decidido "romper" y "confrontar perpetuamente" y "no han querido estar" en unos reconocimientos "tan importantes para las mujeres" como estos.

DESDE EL FEMINISMO, "NO A LA GUERRA"

Martín ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje en contra de la guerra y ha destacado que "el feminismo siempre ha apostado por la Igualdad y a partir de ahí, por la paz, por el derecho y por la legalidad".

"Hoy por hoy hay que gritar con fuerza, como está haciendo la inmensa mayoría de la sociedad española, por el no a la guerra", ha aseverado un Martín que ha destacado la posición pacifista del Gobierno central y por el que las instituciones van a seguir trabajando.

En este sentido, ha subrayado que la posición del Ejecutivo central es la de abogar por la resolución de conflictos a través del diálogo y el derecho internacional en contra de la "dinámica de la violencia como fórmula para solucionar las dificultades".

'8M, 8 MUJERES, 8 MOTIVOS'

La tercera edición de estos reconocimientos impulsadas por la Delegación del Gobierno han distinguido a la humorista y comunicadora Henar Álvarez o la sindicalista Nati Camacho, así como a otras seis mujeres por su labor en favor de la causa feminista.

Junto a ellas se ha reconocido a Milagros Gómez, fundadora de la ONG Somos Acogida y la difunta Concepción Escobar, jurista "de prestigio internacional" y catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED.

También han sido premiadas la encargada de la Presa de El Pardo, Virginia de la Fuente, o Ana María Crespo, la agente de la Guardia Civil María José Vera y la agente de Policía Nacional Milagros Gómez.

Contador

Artículos Relacionados

Henar Álvarez reivindica la vida desde el feminismo en los premios de la Delegación por el 8M: "No somos lo otro"

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado