El delegado del Gobierno asegura que aún no ha recibido información de la Comunidad sobre la gripe aviar

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid aún no le ha respondido a la carta en la que ofrecía los medios de la institución que encabeza para hacer frente a la gripe aviar, a la par que pedía "información" respecto a cómo evoluciona la enfermedad.

En declaraciones a la prensa en la Delegación del Gobierno, Martín ha recordado que "hace más de una semana" dirigió una misiva al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, si bien ha lamentado que hasta la fecha no ha recibido una respuesta a la misma.

En aquella carta, el delegado ponía a disposición del Ejecutivo autonómico "los servicios y capacidades" del Gobierno de España y pedía más detalles sobre la evolución de la gripe aviar en un momento en que se acababa de conocer la muerte de casi medio millar de cigüeñas en la ribera del Manzanares en Getafe.

La coordinación, la colaboración en esta nueva ocasión ha brillado por su ausencia en una cuestión que era importante para los ciudadanos", ha lamentad Martín, que ha aprovechado para reiterar la disposición a colaborar de su institución.

La Comunidad de Madrid registró a finales de septiembre un primer foco de gripe aviar y desde entonces son ya más de 20 brotes detectados, entre los que se encuentra el citado en Getafe y un último foco localizado hace menos de una semana en Colmenar Viejo. La Comunidad, junto al Gobierno central, ha pautado una serie de medidas para contener la enfermedad.