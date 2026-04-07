Delegado del Gobierno "constata" ante responsables de Iberdrola Music la necesidad de adoptar medidas en el recinto

Reunión entre el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y los responsables del recinto Iberdrola Music de Madrid - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha mantenido este martes una reunión con los responsables del espacio Iberdrola Music en la que ha podido "constatar" la necesidad de adoptar "medidas importantes y urgentes" para "adecuar" este recinto para que cumpla con las condiciones de seguridad para los eventos programados.

"La seguridad debería ser lo primero para todos, y por ello vuelvo a reclamar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que abandonen ese letargo en el que han permanecido durante los últimos tres años a este respecto y también se pongan a trabajar en favor de medidas que garanticen la seguridad", ha manifestado el delegado.

La reunión ha tenido lugar esta tarde en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid y en ella han estado presentes además representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Tráfico, según ha señalado el propio Martín en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El delegado del Gobierno ha hecho un nuevo llamamiento a la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones para dar "soluciones eficaces a los problemas de los ciudadanos". Así, ha animado a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a que "también trabajen en esto conjuntamente con la Delegación de Gobierno" y con el Ayuntamiento de Getafe, que también tiene "mucho que decir".