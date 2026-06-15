El delegado del Gobierno cuestiona "dónde están yendo" los fondos de las entregas a cuenta a la Comunidad de Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en duda este lunes "dónde están yendo" los fondos de las entregas a cuenta realizadas en los últimos años por el Ejecutivo central a la Comunidad de Madrid y que en este año superará los 22.000 millones, un 7,6% más que el año anterior.

"La gran pregunta es: ¿están viviendo los madrileños mejorados sus servicios públicos de manera proporcional al incremento de los recursos que está recibiendo la Comunidad de Madrid? ¿Dónde están yendo esos recursos?", ha señalado Martín en declaraciones a la prensa durante la Comisión de Asistencia al delegado.

En este punto, Martín se ha preguntado "qué está pasando en Madrid" y por qué los "recursos récord" que el Gobierno central pone a disposición del Ejecutivo autonómico "no se están traduciendo en una mejora equivalente de los servicios públicos",

Así, el delegado ha aprovechado para cuestionar la "mala gestión" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de tener "afición a las bonificaciones fiscales para los más ricos" y también a "subcontrataciones a los entornos más próximos".

"Esto está debilitando, creo que de una manera muy notable y como los madrileños y madrileñas bien pueden comprobar, esos servicios públicos que deberían tener una calidad que desafortunadamente no tienen", ha remachado.