El delegado del Gobierno defiende el mensaje de la lona del 'No a la Guerra' en Sol pero incide en "cumplir las normas"

Varias personas miran la pancarta de Greenpeace con el mensaje “No a la guerra”, en la Puerta del Sol, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). Activistas de Greenpeace han descolgado hoy una pancarta gigante con el mensaje “No a la guerra” en la Puerta - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respaldado este martes el mensaje que luce la lona de Greenpeace en la Puerta del Sol con el 'No a la Guerra', si bien ha matizado que este tipo de acciones deber hacerse "cumpliendo con las normas".

"Siempre hay que hacerlo cumpliendo con las normas. Por lo tanto, a quien no las cumpla, se le aplicará las correspondientes decisiones que la ley determina", ha manifestado Martín en declaraciones a los medios tras el homenaje a las víctimas del 11-M en el 22º aniversario de los atentados.

La organización ecologista Greenpeace ha desplegado una lona con el lema 'No a la Guerra' en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, si bien apenas unas horas más tarde ha sido retirada por los servicios de emergencia de la capital.

A pesar de subrayar la necesidad de que estas acciones se lleven a cabo en pleno cumplimiento de la ley, Martín ha defendido el mensaje de fondo de la iniciativa. "No a la guerra, no a la violencia, sí al derecho, sí al diálogo y sí a la paz", ha dicho.

Martín ha señalado que, como ya se hiciera hace décadas, ahora es momento de clamar "alto y claro" en contra de los conflictos bélicos, "desaterrar el odio" y comprender que "la intolerancia no trae avance, sino solo sufrimiento y dolor".