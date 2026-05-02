El delegado del Gobierno defiende lo "plural y abierta" que es Madrid frente a quienes quieren "apropiarse" de la región

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado lo "plural, abierta y orgullosa de su gente" que es la región y, aprovechando la celebración del Dos de Mayo, ha cargado contra aquellos que "quieren apropiarse" de la Comunidad de Madrid.

"Hoy celebramos el Madrid que une, que suma y que avanza. Frente a quienes quieren apropiarse de Madrid, defendemos una región plural, abierta y orgullosa de su gente", ha señalado Martín en su perfil oficial de la red social 'X'.

Así, el delegado ha subrayado que en la Comunidad de Madrid "cabemos todos y todas" y se ha hecho eco del lema del acto que el PSOE celebra en paralelo al de la Comunidad en el Parque de la Rosaleda con motivo del Dos de Mayo: "Somos Comunidad, somos Madrid".

La Comunidad de Madrid celebra este sábado en la Puerta del Sol el tradicional acto por el Dos de Mayo, día de la fiesta regional, al que sin embargo no acudirán representantes del Gobierno central, a los que la Comunidad acusa de "autoexcluirse".

Sin embargo, el propio Martín se ha pronunciado sobre estos hechos a lo largo de la semana, reprochando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, esta decisión y acusándola de "pudrir" un día de celebración para todos los madrileños.