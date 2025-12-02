El delegado del Gobierno exige a Ayuso que condene el último caso de violencia de género en la región

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, encabeza un minuto de silencio por un nuevo caso de violencia de género en Torrejón de Ardoz - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este martes el último asesinato machista ocurrido durante el fin de semana en la localidad de Torrejón de Ardoz y ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que haga lo mismo.

Con la muerte de María Ángeles son ya cuatro las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas a lo largo de este 2025 en la Comunidad de Madrid, mientras que a nivel nacional son ya 41 mujeres asesinadas. "Es atroz", ha señalado Martín.

En este contexto, el delegado del Gobierno ha exigido a Ayuso que "condene de una vez un asesinato machista" en la región y ha criticado también al Partido Popular por ser "el único partido" que no participa en la mesa de trabajo sobre violencia de género.

"Pido compromiso, pido implicación, pido que dejemos a un lado los debates partidistas", ha dicho Martín al término de un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación.

Allí Martín ha defendido que su institución guardará "los minutos de silencio que hagan falta" frente "algunos dirigentes del PP" que, a su entender, cuestionan estos actos institucionales.

MARIA ÁNGELES, CUARTA VÍCTIMA EN MADRID

En relación al presunto asesinato de la mujer de Torrejón de Ardoz, Martín ha confirmado que las dos hijas de la víctima están siendo atendidas ahora por su familia y ha trasladado su solidaridad hacia ellas.

Además, ha señalado que la mujer había sido víctima de una agresión machista en el año 2021, por lo que ingresó en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género (VioGén), del que sin embargo salió en 2022 tras una sentencia absolutoria.

El delegado ha aprovechado para reclamar trabajar para "proporcionar condiciones de seguridad suficiente para que las víctimas puedan denunciar" y puedan "poner sus vidas a salvo". Además, ha pedido a la Judicatura "un mayor grado de sensibilización y formación" para evitar sentencias absolutorias ante casos como este.

Martín ha recordado que el 77% de las víctimas mortales por violencia machista "no han presentado denuncia", lo que hace "fundamental" reforzar la protección y mejorar los sistemas de prevención y apoyo.

A reglón seguido ha criticado al Gobierno regional por ser Madrid "la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad", y ha calificado de "gravísima" la afirmación de Ayuso al respaldar al alcalde de Alpedrete, quien señaló que un hombre que asesinó a su mujer "era un buen padre" y "quería a su mujer".

"POLÉMICAS ESTÉRILES"

Por otro lado, Martín se ha pronunciado al respecto de la decisión de la Asamblea de Madrid de incluir la palabra "presunto" en las declaraciones institucionales tras casos de violencia de género como el de Torrejón de Ardoz.

Martín ha abogado por "separar lo que significa el presunto desde la presunción de inocencia" con el hablar "con toda contundencia" de que lo ocurrido se trata de un nuevo caso de violencia de género, por lo que ha pedido dejar a un lado "polémicas estériles".