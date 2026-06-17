Delegado del Gobierno y fiscal superior de Madrid mantienen un primer encuentro para "reforzar la colaboración"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín, durante una primera reunión en la sede de la Delegación del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la fiscal superior de la región, Isabel Martín, han celebrado este miércoles una primera reunión en la que han abordado "asuntos de interés común" y han incidido en la necesidad de "reforzar la colaboración" entre ambas instituciones al servicio de la ciudadanía.

La cita ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, según han precisado fuentes de la institución. Se trata de la primera reunión entre ambos después de que Isabel Martín se pusiera al frente de la Fiscalía Superior de Madrid a comienzos de este mes de junio.

Fiscal desde 2007, Isabel Martín fue destinada a la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de menores. En 2010 pasó a ejercer el cargo de fiscal coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista.

Tras esto, en 2015 fue nombrada jefa de la Fiscalía de Melilla y en 2018, fue destinada a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, asumiendo el área de formación de la carrera fiscal. En su toma de posesión el pasado 5 de junio como fiscal de Madrid reivindicó una institución "cohesionada".

"Sé bien que en este nombramiento no hay solo un reconocimiento profesional sino, sobre todo, una exigencia de servicio, de entrega y de lealtad a los valores que inspiran nuestra institución", subrayó durante la ceremonia de toma de posesión.