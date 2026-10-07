El delegado del Gobierno lamenta el "cruel final" de Maricarmen, cuya historia sacó "lo mejor y lo peor" de la sociedad

Maricarmen prepara una bolsa con sus cosas, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa de Retiro a finales de septiembre, y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la reflexión sobre cómo su historia ha sacado "lo mejor y lo peor" de la sociedad.

"Su puede no puede dejar impasible a nadie. Todos deberíamos reflexionar sobre cómo su historia ha hecho salir lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Por su memoria y por la de todas las personas vulnerables", ha manifestado Martín en una publicación en su perfil oficial en la red social 'X'.

La anciana estaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, día en que fue sacada en camilla de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en la que había vivido durante los últimos 71 años, tras ejecutarse una orden de lanzamiento y a pesar de la protesta de decenas de activistas y vecinos a las puertas de su casa.

"Maldito y cruel final. Todo el cariño a los familiares y amigos de Maricarmen, y a todos cuanto la quisieron", ha remachado el delegado del Gobierno en Madrid tras conocerse la noticia, confirmada por el Sindicato de Inquilinas.