El delegado del Gobierno pide acudir a los punto oficiales para evitar incendios ante la "atomización" por el eclipse

El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios de comunicación tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2 - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recomendado a los ciudadanos que acudan a alguno de los más de 50 puntos oficiales de observación habilitados para el eclipse total de sol del 12 de agosto ante el riesgo de que la "atomización" de los lugares de observación provoque incidentes, especialmente incendios en zonas naturales y forestales.

Martín ha explicado que el dispositivo de seguridad que se prepara para el eclipse tiene en cuenta una "atomización muy importante" respecto a los operativos habituales, ya que, además de los más de 50 puntos oficiales, pueden producirse concentraciones de personas en otros lugares elegidos individualmente para contemplar el fenómeno.

"Tenemos que hacer una distribución" de los recursos de seguridad y emergencias, ha señalado el delegado, quien en declaraciones en 'RNE' ha destacado que el eclipse tendrá una visibilidad del 100% en 93 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha avanzado que el dispositivo especial se terminará de coordinar en una reunión con los alcaldes y las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, después de varias semanas de trabajo, con el objetivo de distribuir los efectivos y medios necesarios para poder responder ante cualquier situación que pueda producirse en el conjunto de la región.

RIESGO DE INCENDIOS EN ZONAS NATURALES

Uno de los principales riesgos identificados por la Delegación del Gobierno es precisamente la presencia de personas dispersas en zonas naturales o forestales que no estén habilitadas para la observación del eclipse. "Ahí el riesgo incluso puede ser otro", ha advertido Martín, que ha señalado específicamente el peligro de incendios provocado por personas "desperdigadas" en lugares no preparados para acoger esta afluencia.

Por ello, ha insistido en la recomendación de consultar los puntos oficiales de observación y elegir entre ellos el lugar al que cada ciudadano prefiera acudir, en vez de desplazarse a espacios naturales sin las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad.

El delegado ha recordado además que la Comunidad de Madrid afrontará el eclipse en una situación de elevado riesgo de incendios. Según ha explicado, toda la región estará al menos en riesgo muy alto y la zona norte alcanzará el nivel extremo, una circunstancia que obliga a extremar las precauciones después de los graves incendios registrados en la región durante el pasado mes de julio.

"Tenemos que ser conscientes de las consecuencias del fuego", ha señalado Martín, quien ha reclamado "mucha prudencia" en las actividades que se desarrollen durante la jornada del eclipse.

LLAMAMIENTO A LIMITAR EL FUEGO Y RETIRAR LOS RESIDUOS

En concreto, ha pedido que quienes acudan a los puntos de observación sean especialmente cuidadosos con el uso del fuego y con los residuos que generen. "Además de una gestión racional del fuego, limitando por supuesto su uso al máximo", ha reclamado, ha incidido en la importancia de recoger los residuos una vez finalizada la actividad.

Martín ha subrayado que la retirada de los residuos "es muy importante también para prevenir los incendios forestales", por lo que ha llamado a la ciudadanía a mantener una actitud responsable durante la observación del fenómeno.

El objetivo, ha resumido, es que los madrileños puedan disfrutar por primera vez de un eclipse total de sol visible en la región "en condiciones de seguridad", evitando que la elevada movilidad y dispersión de los espectadores genere riesgos añadidos en un contexto de especial peligro de incendios.