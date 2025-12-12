El delegado del Gobierno pide a la Comunidad que cumpla las "promesas de verano" a los Bomberos Forestales

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado este jueves su apoyo a las reivindicaciones de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, que el jueves se manifestaron ante la sede de Tragsa para exigir un nuevo convenio laboral y cuya concentración terminó con enfrentamientos con la Policía Nacional.

En declaraciones a los medios tras la reunión para abordar el dispositivo de seguridad de cara a la Navidad, Martín ha comenzado transmitiendo su "solidaridad" con un colectivo al que la Comunidad de Madrid le hizo una serie de "promesas en verano" que ahora "se están viendo disueltas cuando llega la finalización del año".

El delegado ha subrayado que los bomberos forestales son "un colectivo fundamental" con el que hay que trabajar durante todo el año y no solo en la época de incendios, y a los que hay que facilitarles "unas condiciones como las que sin duda merecen". Así, ha señalado que "aquellas promesas de verano no deben quedar en papel mojado cuando llega el invierno".

Martín ha reiterado el compromiso del Gobierno para seguir avanzando en un marco estatal que permita mejorar las condiciones del sector, y ha aprovechadopara reprochar al Partido Popular su posicionamiento "alrededor de la gestión de los modelos forestales" y el pacto de Estado para la emergencia climática.

MANIFESTACIÓN CON ALTERCADOS

La concentración de los bomberos terminó con enfrentamientos con los agentes de Policía Nacional, con varios detenidos y algunos heridos. El comité de huelga de los bomberos considera que la actuación fue desproporcionada e incluso han pedido la dimisión del delegado.

Por su parte, Martín ha trasladado un mensaje de ánimo a los heridos, "en particular a los heridos de la Policía Nacional". Así, ha abundado en que la violencia "no gana ninguna reivindicación" y ha pedido que las protestas se desarrollen de manera pacífica.

El Comité de Huelga de los Bomberos Forestales, que lleva en huelga más de 150 días, se concentró el jueves frente a la sede de Tragsa con el objetivo de renovar el convenio colectivo, caducado desde 2012, y poner fin a la temporalidad a la par que refuerzan la protección frente a agentes cancerígenos.

Según denuncia el comité, Tragsa continúa negándose a negociar alegando "motivos organizativos" pese a que un informe de la Autoridad Laboral emitido este verano confirmó que la empresa está capacitada para firmar un convenio propio.